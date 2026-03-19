افزایش ساعت کاری دفاتر ازدواج در روز عیدسعید فطر

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از افزایش ساعت کاری دفاتر ازدواج در روز عید سعید فطر از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ عصر خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به تصمیم کارگروه پدافند غیرعامل گفت؛ به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر و به جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم شریف ایران اسلامی و تسهیل در ثبت وقایع ازدواج زوجین ساعت کاری دفاتر ازدواج در این روز خجسته از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ افزایش یافت.

سعادتیان افزود: با توجه به فعال بودن سامانه ثبت وقایع ازدواج، تمام سران دفاتر رسمی ثبت ازدواج کشور در این ساعت موظف به ارائه خدمت به مراجعین هستند.

وی تاکید کرد: در سایر ایام فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق مطابق تصمیم قبل در اوقات اداری از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر خواهد بود.

 

