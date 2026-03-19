افزایش ساعت کاری دفاتر ازدواج در روز عیدسعید فطر

به گزارش ایلنا، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به تصمیم کارگروه پدافند غیرعامل گفت؛ به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر و به جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم شریف ایران اسلامی و تسهیل در ثبت وقایع ازدواج زوجین ساعت کاری دفاتر ازدواج در این روز خجسته از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ افزایش یافت.