سرلشکر عبداللهی:
ما اهل شعار نیستیم و به آنچه میگوییم عمل میکنیم
به گزارش ایلنا، سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص)، در سخنانی تأکید کرد: «ما اهل شعار نیستیم. به آنچه میگوییم عمل میکنیم و این را در عمل، ثابت کردهایم و در ادامه نیز اینچنین خواهد بود.»
این اظهارات در راستای تأکید بر عملگرایی و تحقق وعدهها در حوزههای مختلف نظامی و امنیتی بیان شد. سرلشکر عبداللهی با اشاره به دستاوردهای اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر عزم راسخ این نیروها برای ادامه مسیر تحقق اهداف بلندمدت کشور تأکید کرد.
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) همچنین به نقش کلیدی نیروهای مسلح در حفظ امنیت و ثبات کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که همواره آمادهاند تا در برابر هرگونه تهدیدی از تمامیت ارضی و منافع ملی دفاع کنند.