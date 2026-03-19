اطلاعیه شماره ۲۲ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

دعوت از مردم برای استقبال از بانوان ورزشکار

کد خبر : 1763730
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از آحاد ملت ایران، به‌ویژه جوانان مؤمن و خانواده‌های ایرانی دعوت می‌کند تا در مراسم باشکوه استقبال از تیم ملی بانوان فوتبال جمهوری اسلامی ایران، امروز ساعت ۱۹:۳۰ در چهارراه ولیعصر (تهران)، حضور داشته باشند و از عزت زن مسلمان و نفی فرهنگ تحقیر و پناهندگی پشتیبانی نمایند.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

سم‌الله الرحمن الرحیم

در روز‌هایی که جبهه استکبار جهانی به سرکردگی سیاسی - رسانه‌ای آمریکای جنایتکار و دونالد ترامپ و با همراهی مزدوران ضدانقلاب و وطن‌فروش، تمام تلاش خود را برای تخریب چهره زن مسلمان ایرانی و تحریف هویت اصیل بانوان این سرزمین به کار بسته است، دختران پرافتخار تیم ملی فوتبال بانوان ایران بار دیگر نشان دادند که «ایرانی‌بودن» و «بر مکتب انقلاب ایستادن» رکن رکین عزت و هویت زن مسلمان ایرانی است.

اعضای این تیم، با درک عمیق از شأن زن در مکتب اسلام و در تبعیت از آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی، در برابر وسوسه پناهندگی و تطمیع و تهدید‌های دشمنان وطن ایستادند و از ساحت ایران عزیز و عزت ملی پاسداری کردند. آنان نه‌تنها در میدان ورزشی، که در میدان هویت و انسانیت، نماینده‌ای صادق و وارسته از ملت بزرگ ایران بودند؛ ملتی که هرگاه دشمن، حقیقتش را نشانه گرفت، از دل آن، رویش عزت و غیرت سربرآورد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از آحاد ملت ایران، به‌ویژه جوانان مؤمن و خانواده‌های ایرانی دعوت می‌کند تا در مراسم باشکوه استقبال از تیم ملی بانوان فوتبال جمهوری اسلامی ایران، امروز ساعت ۱۹:۳۰ در چهارراه ولیعصر (تهران)، حضور داشته باشند و از عزت زن مسلمان و نفی فرهنگ تحقیر و پناهندگی پشتیبانی نمایند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
