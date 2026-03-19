اطلاعیه شماره ۲۲ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:
دعوت از مردم برای استقبال از بانوان ورزشکار
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
سمالله الرحمن الرحیم
در روزهایی که جبهه استکبار جهانی به سرکردگی سیاسی - رسانهای آمریکای جنایتکار و دونالد ترامپ و با همراهی مزدوران ضدانقلاب و وطنفروش، تمام تلاش خود را برای تخریب چهره زن مسلمان ایرانی و تحریف هویت اصیل بانوان این سرزمین به کار بسته است، دختران پرافتخار تیم ملی فوتبال بانوان ایران بار دیگر نشان دادند که «ایرانیبودن» و «بر مکتب انقلاب ایستادن» رکن رکین عزت و هویت زن مسلمان ایرانی است.
اعضای این تیم، با درک عمیق از شأن زن در مکتب اسلام و در تبعیت از آرمانهای امامین انقلاب اسلامی، در برابر وسوسه پناهندگی و تطمیع و تهدیدهای دشمنان وطن ایستادند و از ساحت ایران عزیز و عزت ملی پاسداری کردند. آنان نهتنها در میدان ورزشی، که در میدان هویت و انسانیت، نمایندهای صادق و وارسته از ملت بزرگ ایران بودند؛ ملتی که هرگاه دشمن، حقیقتش را نشانه گرفت، از دل آن، رویش عزت و غیرت سربرآورد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از آحاد ملت ایران، بهویژه جوانان مؤمن و خانوادههای ایرانی دعوت میکند تا در مراسم باشکوه استقبال از تیم ملی بانوان فوتبال جمهوری اسلامی ایران، امروز ساعت ۱۹:۳۰ در چهارراه ولیعصر (تهران)، حضور داشته باشند و از عزت زن مسلمان و نفی فرهنگ تحقیر و پناهندگی پشتیبانی نمایند.