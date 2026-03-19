پیام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی شهادت وزیر اطلاعات

پیام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی شهادت وزیر اطلاعات
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات پیام تسلیت صادر کرد.

به  گزارش ایلنا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات پیام تسلیت صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بی تردید شهادت مظلومانه و در عین حال عزت مندانه در ماه مبارک رمضان به دست شقی ترین دشمنان اسلام و انقلاب پاداشی است در ازای یک عمر بندگی و مجاهدت فی سبیل الله است که نصیب بندگان برگزیده الهی می گردد ، همانانی که با خدا معامله می کنند .

وزارت دفاع شهادت روحانی متقی و فداکار حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر جهادی اطلاعات را به محضر فرماندهی معظم کل قوا ، رییس جمهور و هیات دولت و ملت بصیر و شهید پرور ایران و بویژه بیت مکرم و همکاران مجاهد ایشان و جامعه اطلاعاتی و سربازان گمنام اسلام تبریک و تسلیت می گوید .

مجاهد نستوه حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب پس از عمری خدمت مخلصانه درعرصه های گوناگون و به ویژه دو دوره وزارت اطلاعات نقش مؤثری در راهبری حوزه های امنیتی ملت ایران ایفاکرد و کارنامه درخشان و عملکرد جهادی این شهید سعید سرانجام با برگ زرین شهادت کامل شد و به رهبر شهید و همیشه جاوید امام خامنه عزیز و یاران شهیدش ، دکتر لاریجانی و سرلشگر امیر نصیرزاده و سایر همرزمان سفر کرده به ملکوت پیوست.

درماندگی دشمنان آمریکایی و صهیونی و شکست مداوم آنان در میدان رزم عرصه را بر متجاوزین تنگ کرده که با این ترور ها سعی در ترمیم ناکامی ها در جنگ رمضان دارند ، غافل از این که سرنوشت‌ این جنگ درمیدان نبرد رقم می خورد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی چنان سیلی دردناکی بر آنان می نوازند که هرگز از یاد نبرند و بطور قطع و یقین دشمنان تقاص این جنایات تروریستی خود را به زودی زود و با ذلت پس خواهند داد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

