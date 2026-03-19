کنایه آذری جهرمی به بی‌اطلاعی ترامپ از حمله اسرائیل به تاسیسات پارس جنوبی

وزیر ارتباطات دولت تدبیر و امید گفت: هیچ‌گاه در تاریخ، تا به حال آمریکا اینگونه ذلیل و دنباله رو سیاست‌های فرقه‌ای صهیونیست‌ها نبوده است.

به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی خود نوشت:

دونالد ترامپ، پس از پاسخ ایران به حمله به تاسیسات پارس جنوبی، گفته است در جریان حمله رژیم صهیونیستی به این تاسیسات نبوده و این حمله دیگر تکرار نخواهد شد. 

به نظرم تا عصر مجددا اسناد جدیدی از پرونده اپستین منتشر می‌شود و آقای ترامپ یادش می‌آید که در جریان بوده است.

‌هیچگاه در تاریخ، تا به حال آمریکا اینگونه ذلیل و دنباله رو سیاستهای فرقه ای صهیونیستها نبوده است.

 

 

