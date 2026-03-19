پیام مجلس خبرگان رهبری در پی شهادت وزیر اطلاعات
مجلس خبرگان رهبری در پیامی شهادت مظلومانه حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب؛ وزیر اطلاعات را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است ؛

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

شهادت مظلومانه حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب؛ وزیرِ شجاع اطلاعات، موجب تأثر و تأسف فراوان گردید. ایشان از مدیران و مسؤولان باسابقه و باتجربه نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه مسائل امنیتی و اطلاعاتی بود که به حق در حوزه مٱموریت‌های محوله خوش درخشید و آثار گرانسنگ موفقیت‌های وزارت اطلاعات در دوره مدیریت ایشان شاید برای همگان عیان نبود، ولی حضورش در کنار سربازان گمنام امام زمان (عج) در این وزارتخانه، کابوس دشمنان و بدخواهان داخلی و خارجی انقلاب اسلامی بود؛ عاش سعیدا و مات سعیدا.

مجلس خبرگان رهبری این ضایعه مُؤلمه را به محضر حضرت بقیة الله الاعظم «ارواحنا فداه»، مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، خانواده محترم آن شهید والامقام و همه همکاران ایشان در وزارت اطلاعات، تبریک و تسلیت عرض نموده، علو درجات را برای ایشان و سایر همکاران شهیدشان و توفیق خدمت صادقانه‌ی سربازان گمنامِ وطن را از پیشگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماید.

