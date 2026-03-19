در نشست مخبر با جمعی از کارآفرینان و صاحبان صنایع مطرح شد؛
برای تنگه هرمز رژیم جدیدی تعریف میکنیم
در نشستی با حضور مشاور و دستیار مقام معظم رهبری و کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور، جمعی از فعالان اقتصادی با تأکید بر پشتیبانی کامل از دفاع کشور در برابر رژیم جنایتکار صهیونی - آمریکایی، اعلام کردند که تولید در کشور حتی برای یک روز نیز متوقف نخواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر در این جلسه با قدردانی از غیرت و فداکاری مردم و تولیدکنندگان و نقش ایشان در پشتیبانی از دفاع مقدس گفت: با وجود برخی مشکلات، انتقادات و بعضی گلایه هایی که مردم داشته و دارند، در این شرایط همه از جانشان مایه میگذارند و این، غیرتی است که در کشور نسبت به کلیت نظام وجود دارد و بسیار ارزشمند است.
وی با یادآوری تجربۀ اداره کشور پس از شهادت آیتالله رئیسی افزود: در آن حدود ۷۰ روز کاملا روشن بود که مردم اوج همکاری را مبذول داشتند؛ نه خللی در بازار و نه در هیچ نقطۀ دیگری مشکلی پیش نیامد و امروز هم بازار کمبودی از تولیدات و محصولات مورد نیاز ندارد و هیچ مغازهای را پیدا نمیکنید که کالایی در آن کم باشد. این به واسطه همین بصیرت و همت جمعی و قرارگاههای پشتیبانی جنگ است که عملا در بنگاههای تولیدی مستقر هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: جنگ نامرئی امروز، جنگ تولیدکنندگان کشور برای حفظ تابآوری کشور و پشتیبانی از جنگ رمضان است و باید از تلاش های دولت برای پیگیری، تامین و توجه به نیازمندی های مردم و بازار تشکر و قدردانی داشت.
مخبر در ادامه با اشاره به آثار راهبردی دفاع مقدس اخیر گفت: ان شاالله با پایان پیروزمندانه این جنگ تحمیلی، دشمنان و نظام سلطه، دیگر فکر تجاوز مجدد به کشور را از سر خود بیرون خواهند کرد و کشور برای سالهای طولانی بیمه میشود و مصون خواهد شد؛ زیرا کشوری که با ابرقدرت ها درگیر شده و آنها به هیچ کدام از اهدافشان نرسند، دیگر به راحتی مورد هدف حمله و فشار قرار نخواهد گرفت. لذا اگر در این جنگ و پس از پایان آن بهدرستی عمل کنیم، کشور برای دهههای طولانی مصون خواهد شد.
مشاور و دستیار رهبری یکی از مهمترین فرصتهای ناشی از این شرایط را امکان بازتعریف جایگاه ایران در تنگه هرمز دانست و تصریح کرد: تا امروز غرب و نظام سلطه ما را تحریم و محدود میکرد؛ اما پس از پایان جنگ تحمیلی اخیر، با تعریف رژیم جدیدی برای تنگه هرمز، ایران از موضع تحریمشونده به جایگاه قدرتمندی در منطقه و جهان ارتقا پیدا خواهد کرد و با استفاده از موقعیت راهبردی تنگۀ هرمز، میتوانیم آنها را تحریم کنیم و اجازه ندهیم کشتیهایشان از این آبراه عبور کند؛ از این رو یکی از نتایج این جنگ باید تعریف رژیم جدیدی برای تنگه هرمز باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اجرایی و بوروکراتیک پیشروی تولیدکنندگان، بر لزوم تغییر رفتار دستگاهها از وضعیت عادی به حالت جنگی و مساعدت با تولیدکنندگان و کارآفرینان تأکید کرد و گفت: با تمام توان برای کمک به تولیدکنندگان در صحنه هستیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان، ضمن قدردانی از نقش کارآفرینان در پشتیبانی از جنگ، رسیدگی ویژه به مشکلات بنگاهها در این شرایط و پیوستن فعالانۀ بخش خصوصی به کمکهای مواسات و حمایت معیشتی از اقشار آسیبپذیر و نیز بنگاههای کوچک را خواستار شد.
شایان ذکر است در این دیدار که بیش از دو ساعت به طول انجامید، مدیران هلدینگهای گلستان، میهن، رازی، شیرین نوین، انتخاب، پتروشیمی جم و همچنین اعضای مجمع ملی کارآفرینان ایران حضور داشتند و به ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای خود در زمینۀ تولید در شرایط جنگی کشور پرداختند.
فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه با اعلام بیعت با رهبر سوم انقلاب اسلامی، بر ضرورت حمایت جدیتر از تولیدکنندگان تأکید کردند. کارآفرینان و صاحبان صنایع با اشاره به برخی موانع پیشروی تولید، خواستار رفع زوائد بوروکراتیک بهویژه در حوزه بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی شدند.
اعضای جلسه همچنین تأکید کردند در شرایط فعلی همۀ بخشها باید احساس کنند کشور در شرایط جنگی قرار دارد و برای حمایت از تولیدکنندگان و استمرار فعالیتهای اقتصادی همکاری کنند.