پیام تسلیت رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پی شهادت جمعی از کارکنان و مراجعان دادگستری لارستان
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پی حمله دولت خبیث و خونخوار آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی به دادگستری لارستان و شهادت جمعی از کارکنان و مراجعان مظلوم و بیدفاع این دادگستری، پیام تسلیتی را صادر کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پی حمله آمریکای جنایتکار و رژیم کودککش صهیونیستی به دادگستری لارستان و شهادت مظلومانه جمعی از کارکنان و مراجعان این دادگستری، پیام تسلیتی را صادر کرد. در این پیام آمده است:
بسم ربالشّهداء والصّدیّقین
خبر شهادت مظلومانه تعدادی از خادمان شریف، شجاع و متعهد دستگاه قضایی و جمعی از هموطنان عزیز که در حملات ناجوانمردانه و خارج از تمام قواعد بینالمللی رژیمهای منفور و تروریستی آمریکا و اسرائیل در دادگستری شهرستان لارستان مورد هدف قرار گرفتند موجب تأسف و تأثر عمیق گردید.
بیشک خداوند متعال جمیع ناس را مورد ابتلاء و آزمایش قرار میدهد و در سنگرهای مختلف آنان را میآزماید تا نیکان آنها را به درجات رفیعی که مختص ابرار امت است نائل گرداند و این توفیق تنها نصیب آنانی میگردد که شبانهروز در راه اطاعت از حضرت حق سر از پا نشناخته و تمام قد برای اجرای حدود الهی بذل جان نمایند و در این مسیر از هیچ خطری نهراسند و تنها مقصودشان جلب رضایت خداوند باشد؛ اینچنین مجاهدت است که صالحان امت را به سر منزل مقصود رسانده و شهد شیرین شهادت و بهشت و عند ربهم را روزیشان میگرداند.
اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانوادههای معظم شهدا و محکومیت این اقدام ددمنشانه دشمنان سفاک ایران اسلامی اعلام میدارد، ترس و کینه همیشگی دشمنان از دستگاه قضایی کشورمان بیانگر حرکت درست و دقیق این مجموعه انقلابی در مسیر حق و حقیقت است که همواره بعنوان پرچمدار توسعه عدالت اسلامی و ملجا و پناهگاه حقیقی مردم بوده و با تمام وجود تلاش مینماید تا با اجرای صحیح عدالت، علاوه بر مبارزه بیامان با مفسدان و مخلان امنیت و آرامش ملت شریف و صیانت از کیان نظام اسلامی دوشادوش سایر خادمان مجاهد ملت بزرگ ایران اسلامی با ثبات قدم، عزمی راسخ و ایمانی استوار برای اعتلای کشور عزیزمان قدم بردارد و با این نوع حرکتهای زبون دشمن در به شهادت رسیدن عزیزانمان، هیچ خللی در عزم و اراده پولادین فرزندان ملت در دستگاه قضایی وارد نخواهد کرد.