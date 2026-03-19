پیام تسلیت رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در پی شهادت علی لاریجانی و سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در پیامی شهادت علی لاریجانی و سرلشکر سلیمانی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در پی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین پیام تسلیتی را صادر کرد.
متن این پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکافِرینَ یُجاهِدُونَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید، هر که از شما از دینش بازگردد چه باک؛ زودا که خدا مردمى را بیاورد که دوستشان بدارد و دوستش بدارند. در برابر مؤمنان فروتنند و در برابر کافران سرکش؛ در راه خدا جهاد مىکنند و از ملامت هیچ ملامتگرى نمىهراسند. این فضل خداست که به هر کس که خواهد ارزانى دارد، و خداوند بخشاینده و داناست.» (المائده: ۵۴)
شهادت فیلسوف اندیشمند، سیاستمدار انقلابی و مجاهد بی ادعا دکتر علی لاریجانی و فرزند گرانقدر ایشان دکتر مرتضی لاریجانی و علیرضا بیات، سردار سرلشکر سلیمانی عزیز و همراهان را به آستان حضرت حجت (عج الله تعالی فرجه الشریف)، امام سید مجتبی خامنهای و ملت شریف ایران و خانواده این شهدای عزیز تبریک و تسلیت عرض میکنم.
شهید علی لاریجانی انسانی وارسته و الهی، مجاهدی خستگیناپذیر که عقلانیت، معنویت، سیاستورزی انقلابی و عقلانی و مقاومت بی امان بر علیه دشمنان انقلاب اسلامی را باهم جمع کرده بود، سرمایه گرانقدری بود پس از نیم قرن تلاش و همت و مبارزه خستگی ناپذیر در سنگرهای مختلف، از صدا و سیما تا مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی به جمع شهدای جنگ ظالمانه رمضان، به ویژه امام و مقتدای شهیدش پیوست.
میتوان او را مصداقی از محبوبان خدا دانست که در آیه ۵۴ سوره مائده به آن اشاره شد. بیهیچ تظاهری اهل معنویت بود. وی در راه انقلاب ملامت و بلاکشید و از جور دوستان دم برنیاورد، مبادا که برای نظام هزینه درست کند. از سفره انقلاب جز خدمت و مجاهدت و صبر و ولایتمداری چیزی برنداشت. نجابت و تقوای سیاسیاش درسآموز بود ولایتپذیریش فقط در گفتار نبود، در عمل بود. سیاستمدار و مدیری راهبردی، کلاننگر، عمیق، مورد اعتماد امام المسلمین و راهگشا بود. لحظهای خود را جدای از امامش ندید تا آنجا که دوریاش را طاقت نیاورد و با خونش معیت با امام و رسول خدا (ص) را امضا کرد: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سیماهُمْ فی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُود؛ محمد پیامبر خدا، و کسانى که با او هستند بر کافران سختگیرند و با یکدیگر مهربان. آنان را بینى که رکوع مىکنند، به سجده مىآیند و جویاى فضل و خشنودى خدا هستند. نشانشان اثر سجدهاى است که بر چهره آنهاست.» (الفتح: ۲۹)
روحش شاد و راهش پررهرو باد.