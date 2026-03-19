ذخایر برنج و روغن کافی است؛ هیچ دغدغهای برای تأمین کالا وجود ندارد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، از تأمین کامل نیاز کشور به برنج و روغن خبر داد و با تأکید بر فعالیت کارخانجات و نظارت مستمر، به هموطنان اطمینان داد که این دو کالای اساسی به وفور یافت شده و قیمت آنها نیز مشخص و تثبیت شده است.
به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت تأمین کالاهای اساسی در کشور، از تمهیدات بسیار خوب اندیشیده شده در سطوح مختلف ملی، بندری، استانی و شهرستانی خبر داد و اظهار داشت: تمهیدات بسیار خوبی در راستای تامین کالاهای اساسی دیده شده است.
وی با اشاره به تأمین کامل برنج مورد نیاز کشور، افزود: میزان تولید داخلی برنج نیز در حال افزایش است.
عسکری همچنین در خصوص وضعیت تأمین روغن، بیان کرد: هم روغن خام و هم روغن تصفیه شده به میزان کافی در کشور موجود است و تقریباً تمامی کارخانجات تولید روغن فعال هستند و فرآیند تولید را به خوبی انجام میدهند.
به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان خطاب به هموطنان عزیز تصریح کرد: خواستم این نکته را عرض بکنم که هموطنان عزیز هیچ دغدغهای نداشته باشند؛ این دو کالای مهم و اساسی هم به وفور هست، هم قیمت مشخص هست و هم اینکه نظارت دارد انجام میشود.