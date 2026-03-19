ذخایر برنج و روغن کافی است؛ هیچ دغدغه‌ای برای تأمین کالا وجود ندارد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، از تأمین کامل نیاز کشور به برنج و روغن خبر داد و با تأکید بر فعالیت کارخانجات و نظارت مستمر، به هموطنان اطمینان داد که این دو کالای اساسی به وفور یافت شده و قیمت آنها نیز مشخص و تثبیت شده است.

به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی،  در خصوص وضعیت تأمین کالا‌های اساسی در کشور، از تمهیدات بسیار خوب اندیشیده شده در سطوح مختلف ملی، بندری، استانی و شهرستانی خبر داد و اظهار داشت: تمهیدات بسیار خوبی در راستای تامین کالا‌های اساسی دیده شده است.

وی با اشاره به تأمین کامل برنج مورد نیاز کشور، افزود: میزان تولید داخلی برنج نیز در حال افزایش است.

عسکری همچنین در خصوص وضعیت تأمین روغن، بیان کرد: هم روغن خام و هم روغن تصفیه شده به میزان کافی در کشور موجود است و تقریباً تمامی کارخانجات تولید روغن فعال هستند و فرآیند تولید را به خوبی انجام می‌دهند.

به گزارش خانه ملت،  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان خطاب به هموطنان عزیز تصریح کرد: خواستم این نکته را عرض بکنم که هموطنان عزیز هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند؛ این دو کالای مهم و اساسی هم به وفور هست، هم قیمت مشخص هست و هم اینکه نظارت دارد انجام می‌شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
