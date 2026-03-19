اطلاعیه شماره ۴۳/
نیروی دریایی آماده مقابله قدرتمندانه با هرگونه توطئه احتمالی دشمنان در خلیج فارس و تنگه هرمز
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۳ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد: نیروی دریایی سپاه پاسداران در ادامه «موج شصت و سه» عملیات فراگیر وعده صادق ۴ و در ساعاتی پیش اهداف کلیدی در پایگاههای «منهاد» و «الظفره»، پایگاه بالگردی «العدیری» تروریست های آمریکایی و پایگاه «مینا سلمان» مقر ناوگان پنجم تروریست های آمریکایی را منهدم ساخت.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۳ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد:
نیروی دریایی سپاه پاسداران در ادامه «موج شصت و سه» عملیات فراگیر وعده صادق ۴ و در ساعاتی پیش اهداف کلیدی در پایگاههای «منهاد» و «الظفره»، پایگاه بالگردی «العدیری» تروریست های آمریکایی و پایگاه «مینا سلمان» مقر ناوگان پنجم تروریست های آمریکایی را منهدم ساخت.
در این عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی، ساختمان استقرار فرماندهان، مخازن سوخت و سوله های تجهیزات پایگاه «منهاد» را مورد اصابت مؤثر قرار گرفت.
رادارهای هشدار اولیه و رمپ مرکزی پایگاه «العدیری» نیز با موشک های بالستیک مورد اصابت قرار گرفت.
مخازن سوخت و رادارهای هشدار اولیه پایگاه های هوایی تروریست های آمریکایی «الظفره» و مقر ناوگان پنجم «مینا سلمان» نیز مورد اصابت سهمگین پهپاد ها و موشک های کروز و بالستیک قرار گرفتند.
نیروی دریایی سپاه پاسداران برای دفاع از مرزهای آبی میهن اسلامی ایران و مقابله قدرتمندانه با هرگونه توطئه احتمالی دشمنان در خلیج فارس و تنگه هرمز آماده است.