نیروی دریایی آماده مقابله قدرتمندانه با هرگونه توطئه احتمالی دشمنان در خلیج فارس و تنگه هرمز

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۳ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد:



نیروی دریایی سپاه پاسداران در ادامه «موج شصت و سه» عملیات فراگیر وعده صادق ۴ و در ساعاتی پیش اهداف کلیدی در پایگاه‌های «منهاد» و «الظفره»، پایگاه بالگردی «العدیری» تروریست های آمریکایی و پایگاه «مینا سلمان» مقر ناوگان پنجم تروریست های آمریکایی را منهدم ساخت.



در این عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی، ساختمان استقرار فرماندهان، مخازن سوخت و سوله های تجهیزات پایگاه «منهاد» را مورد اصابت مؤثر قرار گرفت.



رادارهای هشدار اولیه و رمپ مرکزی پایگاه «العدیری» نیز با موشک های بالستیک مورد اصابت قرار گرفت.



مخازن سوخت و رادارهای هشدار اولیه پایگاه های هوایی تروریست های آمریکایی «الظفره» و مقر ناوگان پنجم «مینا سلمان» نیز مورد اصابت سهمگین پهپاد ها و موشک های کروز و بالستیک قرار گرفتند.



نیروی دریایی سپاه پاسداران برای دفاع از مرزهای آبی میهن اسلامی ایران و مقابله قدرتمندانه با هرگونه توطئه احتمالی دشمنان در خلیج فارس و تنگه هرمز آماده است.