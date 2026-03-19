معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان:

تجاوز دشمن صهیونیستی آمریکایی به بندر انزلی تلفات جانی نداشته است

علی باقری گفت: در پی حمله دشمن صهیونیستی آمریکایی چهار نفر دچار مصدومیت شدند.

به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی به بخشی از تأسیسات نظامی بندرانزلی گفت: در این حمله چهار نفر از هم استانی‌ها دچار مصدومیت شدند.

 علی باقری با اشاره به جزئیات حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به بخشی از تأسیسات نظامی بندر انزلی اظهار کرد: این حملات هیچ گونه تلفات جانی به همراه نداشته و ۴ نفر از هم استانی‌ها در پی این تجاوز، دچار مصدومیت شدند که به مراکز درمانی انتقال پیدا کردند.

 وی با تأکید بر لزوم توجه به حفظ آرامش مردم استان بیان کرد: در این شرایط مهمترین نکته، حفظ آرامش، دوری از توجه به گمانه زنی‌های رسانه‌ای و پیگیری اخبار از طریق منابع رسمی است. 

