پاسخ متقابل نیروهای مسلح تاسیسات آمریکایی را به آتش کشید

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله قاصم جبارین

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ماعتدی علیکم

موج شصت و سه عملیات وعده صادق ۴ علیه تاسیسات نفتی مرتبط با آمریکا در منطقه، با قدرت، با رمز «یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف» تقدیم به وزیر شجاع و شهید اطلاعات و سایر شهدای جامعه اطلاعاتی اجرا شد.

مردم شریف و رشیدِ در میدان ایران، دشمن فریبکار و دروغگو، ظهر امروز بعضی از تأسیسات انرژی ج. ا ایران را هدف قرار داد تا عرصه را بر مردمی که ۱۶ شبانه روز نظرشان را در خیابان‌ها در مورد تجاوزات اخیر، فریاد می‌زنند، تنگ کند و از ملت ایران انتقام بگیرد.

جمهوری اسلامی ایران قصد توسعه دامنه جنگ به تأسیسات نفتی را نداشت و نمی‌خواست آسیبی به اقتصاد کشورهای دوست و همسایه وارد شود ولیکن با تجاوز دشمن به زیرساخت‌های انرژی، عملا وارد مرحله جدیدی از جنگ شدیم و ضرورت دفاع از زیرساخت‌های ایران، ما را وادار به حمله به تأسیسات انرژی مرتبط با آمریکا و سهامداران آمریکایی ساخت.

ملت شریف ایران؛

فرزندان غیور شما در نیروهای مسلح بلافاصله بعد از خباثت دشمن شروع به اقدام تهاجمی کرده و در پی عملیاتی سنگین و تقابلی تا رسیدن خسارات به سطح ضربه وارده، مجموعه‌ای از تأسیسات نفتی که منافع آمریکا در منطقه محسوب می‌شوند را به آتش کشیدند.

متجاوزان آمریکایی - صهیونیستی!

باردیگر به شما اخطار می‌دهیم که اشتباه بزرگی در حمله به زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی مرتکب شدید که پاسخ آن در حال اجرا است. اگر مجددا تکرار شود، حملات بعدی به زیرساخت‌های انرژی شما و هم پیمان‌های شما تا نابودی کامل آن متوقف نخواهد شد و پاسخ ما بسیار شدیدتر از حملات امشب خواهد بود.

جزئیات این عملیات متعاقبا اعلام میگردد.

عملیات ادامه دارد…

و ماالنصر الا من عندلله العزیز الحکیم