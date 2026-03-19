استاندار قم:
پیکر شهید لاریجانی پنجشنبه در حرم حضرت معصومه(س) خاکسپاری میشود
استاندار قم از برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری دکتر شهید علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ در شهر قم خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری قم، بهنامجو استاندار قم با اعلام خبر فوق گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته با خانواده شهید دکتر علی لاریجانی وآیتالله سعیدی تولیت محترم حرم حضرت معصومه(س) قرار بر این شد که پیکر مطهر این شهید والامقام فردا عصر و پس از مراسم تشییع، در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و در کنار قبر استاد شهید مرتضی مطهری (پدر همسر شهید لاریجانی)، خاکسپاری شود.
استاندار قم افزود: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید دکتر علی لاریجانی و همراهان ایشان، از ساعت ۱۵:۰۰ از میدان جانبازان قم آغاز و با طی کردن مسافت خیابان صفائیه و خیابان ارم، به حرم حضرت معصومه(س) منتقل میشود.
مهندس بهنامجو افزود: در نهایت پیکر دکتر شهید علی لاریجانی در جوار حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و در کنار مقبره استاد شهید مرتضی مطهری و مرحوم آیتالله میرزا هاشم آملیلاریجانی به خاک سپرده میشود.