به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم، بهنام‌جو استاندار قم با اعلام خبر فوق گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته با خانواده شهید دکتر علی لاریجانی وآیت‌الله سعیدی تولیت محترم حرم حضرت معصومه(س) قرار بر این شد که پیکر مطهر این شهید والامقام فردا عصر و پس از مراسم تشییع، در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و در کنار قبر استاد شهید مرتضی مطهری (پدر همسر شهید لاریجانی)، خاکسپاری شود.

استاندار قم افزود: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید دکتر علی لاریجانی و همراهان ایشان، از ساعت ۱۵:۰۰ از میدان جانبازان قم آغاز و با طی کردن مسافت خیابان صفائیه و خیابان ارم، به حرم حضرت معصومه(س) منتقل می‌شود.

مهندس بهنام‌جو افزود: در نهایت پیکر دکتر شهید علی لاریجانی در جوار حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و در کنار مقبره استاد شهید مرتضی مطهری و مرحوم آیت‌الله میرزا هاشم آملی‌لاریجانی به خاک سپرده می‌شود.

