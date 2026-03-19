ایروانی:
هدف قرار دادن عامدانه زیرساختهای انرژی مصداق جنایت جنگی است
سفیر ایران نزد سازمان ملل در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل، رئیس دورهای شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به تبعات تعرض آمریکا و رژیم صهیونی به تاسیسات انرژی ایران هشدار دارد.
به گزارش ایلنا، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نامه ای به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد و مایکل جی. والتس، رئیس ]دورهای[ شورای امنیت و آنالنا بربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به تبعات تعرض آمریکا و رژیم صهیونی به تاسیسات انرژی ایران هشدار دارد.
متن نامه به شرح ذیل است:
گیرنده:
جناب آقای آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد
رونوشت:
جناب آقای مایکل جی. والتس، رئیس دورهای شورای امنیت
سرکار خانم آنالنا بربوک، رئیس مجمع عمومی
بسم الله الرحمن الرحیم
بنا به دستور دولت متبوعم، و در ادامه مکاتبات پیشین ما در خصوص استمرار اعمال تجاوزکارانه و جنگ بیدلیل و تحریکنشدهای که توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به راه افتاده است، بدینوسیله با نهایت فوریت مراتب ذیل را جهت جلب توجه دبیرکل و اعضای شورای امنیت به استحضار میرسانم؛ موضوعی که ناظر بر یک حمله جنایتکارانه و تروریستی دیگر علیه زیرساختهای انرژی غیرنظامی ایران بوده و مایه نگرانی عمیق است و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود.
در ساعات اولیه امروز، ۱۸ مارس ۲۰۲۶، تأسیسات گاز غیرنظامی در منطقه جنوبی جمهوری اسلامی ایران، از جمله تأسیسات مرتبط با میدان گازی پارس جنوبی و منطقه عسلویه، بهطور عامدانه هدف حملات نظامی قرار گرفتند که توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل انجام شد. میزان خسارات وارده به تأسیسات گازی ایران در منطقه پارس جنوبی در حال حاضر در دست ارزیابی است. بر اساس ارزیابیهای اولیه، چندین فاز از میدان گازی پارس جنوبی در نتیجه این حمله جنایتکارانه از کار افتاده و بهطور موقت از مدار خارج شدهاند. این تأسیسات، زیرساختهای حیاتی غیرنظامی محسوب میشوند که برای تأمین انرژی، ثبات اقتصادی و رفاه میلیونها غیرنظامی ضروری هستند.
این حملات جنایتکارانه و تروریستی، نقضی فاحش و جدی از حقوق بینالملل، از جمله اصول اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه، به شمار میرود. هدف قرار دادن عامدانه اشیای غیرنظامی، از جمله زیرساختهای حیاتی انرژی، بهموجب حقوق مخاصمات مسلحانه بهطور مطلق ممنوع بوده و مصداق جنایت جنگی است. افزون بر این، چنین اقدامات غیرقانونی خطر بالای بروز خسارات شدید زیستمحیطی و پیامدهای فاجعهبار انسانی را به همراه دارد، از جمله اختلال در خدمات اساسی، دشواریهای اقتصادی و تهدید جان غیرنظامیان.
ایالات متحده و رژیم اسرائیل مسئولیت کامل بینالمللی این جنایات هولناک، و نیز نقضهای حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، و همچنین تلفات غیرنظامیان و تخریب گسترده زیرساختهای غیرنظامی در سراسر کشور را بر عهده دارند.
در پاسخ به این حملات عامدانه و غیرقانونی علیه زیرساختهای غیرنظامی ایران، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی دفاع مشروع خود را وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد محفوظ دانسته و تمامی اقدامات لازم و متناسب را برای صیانت کامل از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع حیاتی ملی خود اتخاذ خواهد نمود.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد