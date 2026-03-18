پیام معاون اول قوه قضاییه در پی شهادت وزیر اطلاعات

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی طی پیامی شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات را تبریک و تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ولاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت خدمتگزار صدیق نظام مقدس جمهوری عالم مجاهد و پرهیزکار و انقلابی وفادار و ولایتمدار حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید اسماعیل خطیب (رحمه الله علیه)، وزیر محترم اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اسلامی ایران، موجب تأثر و اندوهی عمیق گردید.

این اقدام جنایتکارانه، ادامه سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی است که سال‌هاست امنیت و ثبات منطقه را قربانی اهداف خود قرار داده‌اند.

بی‌تردید خون پاک این شهید والامقام، چراغ فروزان راه شهدا و مایه استحکام هرچه بیشتر جبهه مقاومت و استمرار مسیر عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی و تداوم راه تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی خواهد بود.

شهید والامقام در سال‌های عمر گرانمایه خویش با ایمان، تعهد و تخصص و روحیه‌ای سرشار از مجاهدت و خلوص، با شجاعت و بلاغت در کلام و بیان و عزم جدی در مسیر پاسداشت آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب، خدمات شایسته‌ای به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتند و به یقین شهادت اجر مجاهدت‌ها و اقدامات ارزشمند ایشان است.

اینجانب شهادت مظلومانه این مجاهد نستوه را به محضر ولی فقیه، حضرت آیت الله امام خامنه‌ای (حفظه الله)، خانواده محترم، پرسنل خدوم وزارت اطلاعات و ملت قدرشناس و شهیدپرور و سرافراز ایران عزیز تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال علو درجات برای آن شهید والامقام مسئلت می‌نمایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه