پیام رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پی شهادت وزیر اطلاعات

بسم رب‌الشّهداء والصّدیّقین

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ، فَمِنهُم مَن قَضی، نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ، وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

شهادت غرورآفرین ثلاله حضرت زهرا (سلام الله علیها) جانباز سرافراز و یادگار هشت سال دفاع مقدس، مجاهد نستوه و خستگی ناپذیر، سرباز مخلص و یار صدیق ولایت، خادم الرضا، شهید سعید، حضرت حجت الاسلام و المسلیمن حاج سید اسماعیل خطیب (رضوان الله تعالی علیه) وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، که پس از سال‌ها بی قراری در فراق یاران شهیدش و مجاهدت‌های بی وقفه و شبانه روزی که با خدمت صادقانه، موثر و ماندگار در عرصه‌های مختلف، وارد کردن ضربات سهمگین بر پیکر نحس رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی و رژیم تروریستی آمریکا، دشمنان قسم خورده این ملت و عوامل آنها در داخل و خارج از کشور همراه بود، ناظر بر همان بشارت خداوند به مجاهدان راه حق است که می‌فرماید: «یَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقوُا بِهِم» و چه زیبا فرجامی که در پایان این راه، بی پروا و مشتاقانه، جان و تن مجروح خویش را برای تقدیم به حضرت حق فدای ملت بزرگ ایران اسلامی نمود و چه سعادتی بالاتر از این که به دست لشکریان شیطان و به دستور ظالم‌ترین انسان‌های روی زمین به این فیض عظما نایل گردید.

دشمنان این کشور که از پست ترین، منفورترین و شقی‌ترین انسان نما‌های عصر حاضر هستند، باز هم در خطای شناختی خود دچار اشتباه محاسباتی شده و گمان می‌کنند، با ترور خادمان ملت و کشتار بی هدف مردم می‌توانند، در روحیه و انگیزه این امت که برگرفته از مکتب عاشورا بوده و برای تحقق بخشیدن به وعده صادق الهی یعنی نابودی‌ام الفساد‌های قرن، سر از پا نمی‌شناسند، خللی وارد نماید.

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به برکت وجود ولایت فقیه و با تدابیر هوشمندانه و هدایت‌های حکیمانه رهبر فرزانه و شهید انقلاب و با بهره مندی از تجربیات ارزشمند این ۴۷ سال، دارای ساختار کارآمد و قدرتمند و ایدئولوژی هدفمند است که قائم به شخص نبوده و فقدان این عزیزان هر چند غمبار و ثلمه‌ای جبران ناپذیر است، لیکن خللی در این حرکت پرشتاب وارد نکرده و به اذن الهی با حضور نیرو‌های تازه نفس و با انگیزه، این راه نورانی با قدرت و قوت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و به فضل الهی به زودی آثار و برکات این خون‌های پاک با پیروزی قاطع رزمندگان سپاه اسلام در برابر کفر مطلق جهانی نمایان خواهد شد. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ

اینجانب با قلبی مملو از غرور و افتخار برای سالیان مجالست با این شخصیت برجسته و نورانی، عروج آسمانی این سرباز فداکار اسلام را به محضر حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (حفظه الله)، بیت محترم شهید، خانواده بزرگ و انقلابی وزارت اطلاعات، جامعه اطلاعاتی کشور وسایر منسوبین به بیت شریف آن شهید والامقام تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت احدیت، توفیق ادامه راه نورانی امامین انقلاب و شهدا را برای همه عزیزان در سنگر مقدس جمهوری اسلامی مسئلت دارم.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه