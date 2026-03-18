پیام تسلیت فرمانده نیروی زمینی سپاه در پی شهادت وزیر اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم

«من المومنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا» (احزاب-آیه23)

شهادت پرافتخار سید جلیل القدر، حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر محترم اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به دست دشمنان پلید آمریکایی- صهیونی را به محضر مبارک مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، خانواده معظم آن شهید سعید، دولت محترم و ملت بزرگوار و مقاوم ایران عزیز اسلامی و بویژه جامعه خدوم و ایثارگر اطلاعاتی کشور و خاصه سربازان گمنام آقا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

مجاهدت های مخلصانه، تلاش های خستگی ناپذیر و اقدامات کم نظیر، عالمانه و تاثیرگذار آن عالم متعهد در دوره تصدی وزارت اطلاعات در راستای صیانت از امنیت کشور، نظام مقدس و انقلاب اسلامی در تعامل تنگاتنگ و هم افزا با جامعه اطلاعاتی

نیروهای مسلح، طی سالیان متمادی، کارنامه ای درخشان و منظومه ای ماندگار از اقدامات خلاقانه راهبردی امنیتی و اطلاعاتی ، مبتنی بر تکلیف مداری و اخلاق محوری است که تسلط و اشراف اطلاعاتی حافظان امنیت و اقتدار کشور در مقابله و دفع تهدیدات پرشمار معاندین قسم خورده انقلاب اسلامی و ملت شهیدپرور ایران را موجب گردیده است.

اینجانب ضمن ابراز همدردی و آرزوی صبر و اجر برای خانواده معظم شهید خطیب و سایر بازماندگان ایشان، علو درجات و رحمت واسعه الهی برای آن شهید والامقام و نصرت و پیروزی قاطع رزمندگان اسلام بر جنایتکاران آمریکایی- صهیونی و همچنین سعادت و بهروزی ملت رشید، مقاوم و همیشه در صحنه را از پیشگاه خداوند قادر متعال مسئلت می نمایم.