پیام تسلیت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پی شهادت وزیر اطلاعات

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا” (سوره احزاب، آیه ۲۳)

با قلبی آکنده از اندوه، خبر شهادت مظلومانه خادم مخلص اسلام و مجاهد نستوه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر با بصیرت و شجاع اطلاعات کشورمان، توسط ددمنشان جنایتکار رژیم صهیونیستی را دریافت کردیم.این شهادتها ، یادآور عزم راسخ و روح بیدار ملت ما در برابر دشمنان قسم‌خورده است.

این شهید عزیز،در کسوت مسئولیت خطیر وزارت اطلاعات، همواره چراغ هدایت و نماد هوشیاری در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان بود. او، با اخلاص، صلابت و درایت مثال‌زدنی، پاسدار امنیت ملت و حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی بود و شهادتش، بار دیگر ماهیت تروریستی و جنایتکارانه صهیونیسم بین‌الملل را آشکار ساخت.

شهادت این سرباز گمنام امام زمان (عج)، که “قضی نحبه” (پیمان خود را به سرانجام رساند)، نه تنها خللی در عزم پولادین خادمان نظام ایجاد نخواهد کرد، بلکه مشعلی فروزان‌تر برای ادامه راه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار خواهد شد. خون پاک او، سند عهدی دیگر برای پیمودن این مسیر نورانی است.

اینجانب، شهادت این مجاهد نستوه را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران، خانواده گرانقدر ایشان و همکاران پرتلاششان در مجموعه وزارت اطلاعات تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، علو درجات ایشان را مسئلت دارم.

علاءالدین رفیع‌زاده

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

