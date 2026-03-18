سخنگوی وزارت خارجه؛
محمدیالموتی؛ شهیدِ نخبهای که عهد پدرانه را هرگز نشکست
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت شهادت دکتر محمد محمدیالموتی در یادداشتی او را شهید فکور و فرزانهای از مدرسه مفید، نماد دانش، تعهد و عشق به ایران معرفی کرد. او به نقش مؤثر محمدیالموتی در شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع اشاره کرد و وفاداری پدرانهاش را ستود؛ نخبهای که از جبهههای دفاع مقدس تا دیپلماسی، با ایمان و مسئولیت درخشید.