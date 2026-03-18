به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت شهادت دکتر محمد محمدی‌الموتی در یادداشتی او را شهید فکور و فرزانه‌ای از مدرسه مفید، نماد دانش، تعهد و عشق به ایران معرفی کرد. او به نقش مؤثر محمدی‌الموتی در شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع اشاره کرد و وفاداری پدرانه‌اش را ستود؛ نخبه‌ای که از جبهه‌های دفاع مقدس تا دیپلماسی، با ایمان و مسئولیت درخشید.