پیام معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در پی شهادت وزیر اطلاعات

​ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات را تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین 

حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، پس از عمری مجاهدت خالصانه در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحکیم امنیت کشور به دست رژیم‌های تروریستی صهیونیستی و آمریکا به قافله پرعظمت شهدا پیوست.

مردم عزیز ایران اسلامی به خوبی می‌دانند که ترور شخصیت‌های نظام و کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌گناه، راه را بر پیشرفت‌ کشورمان نمی‌بندد و خون شهدا راهگشای مسیر انقلاب اسلامی است.

اینجانب شهادت حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب را محضر حضرت ولی‌عصر (عج)،حضرت آیت‌الله‌ سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، سربازان گمنام امام زمان (عج)، خانواده مکرم آن شهید والامقام و آحاد ملت شهیدپرور ایران اسلامی تبریک و تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان اجر‌ جزیل  مسألت دارم.

انتهای پیام/
