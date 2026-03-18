خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت آملی لاریجانی در پی شهادت وزیر اطلاعات

پیام تسلیت آملی لاریجانی در پی شهادت وزیر اطلاعات
کد خبر : 1763513
لینک کوتاه کپی شد.

​رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی شهادت وزیر اطلاعات را تسلیت گفت و نوشت: امیدوارم این شهادت زمینه‌ساز شکست دشمنان و پیروزی جبهه حق قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی برای شهادت حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، به شرح زیر است: 

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت حجت‌السلام و المسلمین حاج سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و سرباز راستین امام زمان (ارواحنافداه) و ولایت فقیه و خدمتگزار نظام مقدس جمهوری اسلامی را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج) و رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالی) و ملت مقاوم و سرافراز ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال مسالت دارم، شهادت ایشان، را که پاداش یک عمر مجاهدت مخلصانه و صبورانه در سنگرهای گوناگون خدمت به اسلام، ثبات و امنیت ملی و دفع شرارت‌های بدخواهان، چه در وزارت اطلاعات و چه در مرکز حفاظت قوه قضائیه بوده است، زمینه‌ساز شکست دشمنان و پیروزی جبهه حق قرار دهد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل