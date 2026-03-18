پیام تسلیت آملی لاریجانی در پی شهادت وزیر اطلاعات

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت حجت‌السلام و المسلمین حاج سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و سرباز راستین امام زمان (ارواحنافداه) و ولایت فقیه و خدمتگزار نظام مقدس جمهوری اسلامی را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج) و رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالی) و ملت مقاوم و سرافراز ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال مسالت دارم، شهادت ایشان، را که پاداش یک عمر مجاهدت مخلصانه و صبورانه در سنگرهای گوناگون خدمت به اسلام، ثبات و امنیت ملی و دفع شرارت‌های بدخواهان، چه در وزارت اطلاعات و چه در مرکز حفاظت قوه قضائیه بوده است، زمینه‌ساز شکست دشمنان و پیروزی جبهه حق قرار دهد.»