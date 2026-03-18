پیام شورای راهبردی روابط خارجی در پی شهادت لاریجانی

بسم الله رحمن الرحیم

و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءً عندربهم یرزقون

شورای راهبردی روابط خارجی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همراهان ایشان را به رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور محترم، خانواده آن شهدای عزیز و عموم مردم قهرمان ایران تسلیت می‌گوید و علو درجات آنها را از درگاه خداوند بزرگ مسالت دارد.

دکتر علی لاریجانی استاد فلسفه دانشگاه تهران، چهره‌ای برجسته نه تنها در میادین علمی، بلکه در حوزه‌های مختلف حکمرانی بود. او از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در مسئولیت‌های مختلف خود، منشاء خدمات برجسته و تاثیرگذار درابعاد فرهنگی، رسانه‌ای، قانونگذاری و سیاسی بود. او در آخرین مسئولیت خویش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نقش مهمی را در ایجاد هماهنگی بین دستگاه های سیاسی، امنیتی، نظامی و کشوری ایفا کرد و به بهترین وجه توانست مسئولیت خود را در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ تحمیلی دیگر با رژیم صهیونیستی و آمریکای جهانخوار است به انجام رساند.

بدون تردید، جنایت رژیم خونخوار صهیونیستی در به شهادت رساندن این سرباز وطن که نقطه امیدی برای کشور بود، بی پاسخ نخواهد ماند و جوانان غیور کشورمان با پرکردن جای خالی او به جنایت آن رژیم پاسخ مقتضی خواهند داد.

دشمنان ایران مقتدر باید بدانند که ترور رهبران ایران، همان‌گونه که از ابتدای انقلاب تجربه کرده‌اند، هیچ خللی در اراده مردم، مسئولین و ساختار مستحکم جمهوری اسلامی ایران که از خون شهیدان وطن در طول ۴۷ سال عمر خود آبیاری شده است، ایجاد نخواهد کرد، زیرا کسان دیگری با انگیزه‌ای بالاتر، جای آنها را پر خواهند کرد و راه آنها را ادامه خواهند داد.