خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پیامی؛

ولایتی شهادت وزیر اطلاعات را تسلیت گفت

کد خبر : 1763510
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور رهبر شهید انقلاب اسلامی در پیامی شهادت حجت الاسلام سیداسماعیل خطیب وزیر اطلاعات را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا،علی اکبر ولایتی مشاور رهبر شهید انقلاب اسلامی در پیامی شهادت حجت الاسلام سیداسماعیل خطیب وزیر اطلاعات را تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل است:

خبر شهادت مجاهد گرانقدر و خادم الرضا(ع) مرحوم حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب که پس از عمری مجاهدت مخلصانه در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحکیم امنیت کشور به دست شقی‌ترین دشمنان به قافله‌ی پرعظمت شهدا پیوست ، موجب تاثر عمیق اینجانب گردید.

خدمات ارزشمند آن سرباز مخلص ولایت در قوه قضائیه ، وزارت اطلاعات و آستان قدس رضوی ، همگی آثار درخشان و مخلصانه ایشان بوده است و ان شالله موجب رضایت پرودگار و حضرت ولی عصر (عج) خواهد بود.

این مصیبت را به محضر امام زمان (عج) ، مقام معظم رهبری و ملت مقاوم ایران و به ویژه به همه سربازان گمنام امام زمان (ع) در وزارت اطلاعات و بیت شریف ایشان تبریک و تسلیت عرض میکنم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

