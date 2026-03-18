حسین دهقان:
شهید خطیب، به قافله سربازان گمنام امام زمان (عج) ملحق شد
رئیس بنیاد مستضعفان ضمن تسلیت شهادت وزیر اطلاعات حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب نوشت: شهید خطیب، به قافله سربازان گمنام امام زمان (عج) ملحق شد.
به گزارش ایلنا، متن پیام حسین دهقان به شرح زیر است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سبیلِ اللهِ أمواتاً بَل أحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون»
خبر شهادت مظلومانه و افتخارآفرین برادر مجاهد، حجتالاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر انقلابی و مردمی اطلاعات، موجب تأثر عمیق اینجانب شد.
آن شهید والامقام عمر با برکت خود را در سنگرهای گوناگون خدمت به اسلام و انقلاب، بهویژه در مسئولیت خطیر حراست از امنیت و آرامش مردم عزیز ایران، با اخلاص، شجاعت، سادهزیستی و گمنامی سپری کرد و سرانجام در همان راهی که سالها مجاهدت نمود، به لقاءالله پیوست و به قافله سربازان گمنام امام زمان ارواحنا فداه ملحق شد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن روحانی مجاهد و مدیر مؤمن و متعهد، این ضایعه دردناک و شهادت مسرتبخش ایشان را به محضر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی، همکاران خدوم ایشان در وزارت اطلاعات، خانواده صبور و داغدار، همرزمان و دوستداران آن شهید عزیز تسلیت و تهنیت عرض مینمایم.
از درگاه خداوند منّان، علوّ درجات، همنشینی با اولیای الهی و شهدای گرانقدر و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و أجر جزیل مسئلت دارم و امیدوارم راه نورانی آن شهید بزرگوار، چراغ هدایت و استقامت برای همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.