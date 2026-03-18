قالیباف:
دشمن با حمله به زیرساختها میخواهد شکستهای میدانی خود را پنهان کند
به گزارش ایلنا؛ محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: دشمن از مردم ایران عصبانی و ناامید است و با حمله به زیرساختها میخواهد شکستهای میدانی خود را پنهان کند، البته این به معنای خودکشی برای آنهاست.
وی افزود: معادلهٔ چشم در برابر چشم برقرار است و سطح جدیدی از درگیری آغاز شده است.