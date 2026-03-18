بازگشت دختران ایران به آغوش وطن گرامی باد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با تجلیل از زنان و دختران ایران نوشت: بازگشت دختران ایران به آغوش وطن گرامی باد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با تجلیل از زنان و دختران ایران نوشت:
چگونه میتوان به شما زنان سرزمینمان افتخار نکرد که همزمان که شما را در #میناب و مراغه و لامرد قتل عام میکنند، برای عکس گرفتن با شما در سیدنی هیجان زده میشوند!
چه رفتار ریاکارانه و پوچی داشتند، و چقدر غیورید شما که پرده تزویرشان را دریدید و نشان دادید عشق به میهن، ولو زخمی و خونآلود، ریشهدارتر از آن است که با وعدههای فریبنده آنها، از دل شما زدوده شود.
بازگشت دختران #ایران به آغوش #وطن گرامی باد!