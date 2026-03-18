نامه سرگشاده رحمتاله بیگدلی به رئیس قوه قضائیه درباره انتشار یک فراخوان جعلی
یک فعال سیاسی در نامهای به رئیس قوه قضائیه درباره انتشار یک فراخوان جعلی خواستار شناسایی منتشرکنندگان این فراخوان شد.
به گزارش ایلنا، نامه رحمتاله بیگدلی به حجتالاسلام اژهای به این شرح است:
حضرت حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایرانبا سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و پیروزی ملت ایران بر دشمن آمریکایی صهیونیهمانطور که مستحضرید، در اوج جهاد تمامعیار ملت، دولت، نیروهای مسلح و همه ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران با دشمن غدار آمریکایی صهیونی که شکست را با تمام وجود در میدان و خیابان احساس میکند، ناگهان متوجه میشویم که دشمن مکار برای ایجاد خلل و سستی در صفوف بههمفشرده ملت ایران با استفاده از نیروهای نفوذی خویش همزمان با فراخوان مزدوران خود در خارج از کشور، در ساعت ۱۷:۳۳ روز سهشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ اقدام به انتشار فراخوانی سراسر کذب بهنام جمعی از شخصیتهای دینی و سیاسی کشور میکند که با کمال تأسف این متن که جعلی و دروغ بودن آن اظهر من الشمس است بهصورت گسترده در شبکههای اجتماعی در کانالها و گروههای موسوم به انقلابیگری بازنشر میشود.
از آنجایی که نام اینجانب رحمتاله بیگدلی نیز در این متن جعلی و کذب آمده است، مصرانه از حضرتعالی میخواهم دستور مؤکد صادر فرمایید که طراحان و منتشرکنندگان این فراخوان جعلی و دروغِ بزرگ سریعا شناسایی و به مردم معرفی شوند.
بدون تردید، دستور مؤکد حضرتعالی برای کشف و شناسایی عاملان این خباثت و توطئه خطرناک میتواند منجر به شناسایی سرنخهای نفوذی شود که این روزها موجب برخی از جنایات دشمن آمریکایی صهیونی از جمله ترور رجال ارزشمند دینی، سیاسی و فرماندهان نظامی گرانقدر ما میشوند.
بدون تردید، از دو حال خارج نیست؛ یا این متن فراخوان توسط عوامل نفوذی دشمن تهیه و منتشر شده و قصد دشمن آمریکایی صهیونی با انتشار چنین فراخوانی زدن چند نشان با یک تیر بوده است؛ از یکسو میخواسته چنین القا کند که بین رجال دینی و سیاسی ایران عزیز در مقابله با دشمن خونخوار اختلاف نظر وجود دارد و از سویی دیگر میخواهد در صفوف بههمفشرده ملت رشید ایران خلل ایجاد کند و از سویی میخواهد به ترور شخصیت جمعی از رجال دینی و سیاسی کشور بپردازد و یا اینکه تهیه و انتشار این متن توسط عدهای از خدابیخبرِ جاهل براساس احقاد بدریه و حنینیه و بهمنظور تصفیه حساب سیاسی انجام شده که هر دو بسیار خطرناک و ویرانگر است و احتمال میرود که با انتشار چنین متنی توطئهای بزرگ در شرف تکوین باشد.
از آنجایی که در امور مهمه احتمال هم مُنَجِّز است، مجددا از حضرتعالی میخواهم که به منظور خنثیکردن توطئه دشمن، دستور اکید صادر فرمایید این مزدوران دشمن آمریکایی صهیونی سریعا شناسایی، دستگیر و در دادگاهی علنی محاکمه و مجازات شوند!
با توجه به اهمیت موضوع، هیچگونه سهلانگاری و تأخیری در رسیدگی و برخورد با این خائنان به ملت و کشور جایز نیست. پیشاپیش از دستور حضرتعالی برای رسیدگی به این خباثت دشمن سپاسگزارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
رحمتاله بیگدلی
۲۷ اسفند ۱۴۰۴ | ۲۸ رمضان ۱۴۴۷
رونوشت:
۱. دادستان محترم کل کشور
۲. وزیر محترم اطلاعات
۳. رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۴. سازمان اطلاعات فراجا و پلیس فتای کشور