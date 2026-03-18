پیام تسلیت ربیعی در پی شهادت علی لاریجانی
دستیار اجتماعی رئیس جمهور در پیامی در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: شهید لاریجانی نشان داد که میتوان در میانه فشارها، پیچیدگیها و تضاد منافع، با اتکا به تجربه، تحلیل و درک واقعیتهای میدانی، نقشآفرینی مؤثر داشت.
به گزارش ایلنا، پیام تسلیت علی ربیعی در پی شهادت علی لاریجانی به این شرح است:
شهادت علی لاریجانی، از چهرههای محوری و اثرگذار در ساختار تصمیمسازی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً فقدان یک فرد نیست؛ بلکه از دست رفتن یکی از اضلاع عقلانیت راهبردی در مقاطع حساس کشور است.
شهید دکتر لاریجانی در طول دههها حضور مستمر در مسئولیتهای کلیدی، نشان داد که میتوان در میانه فشارها، پیچیدگیها و تضاد منافع، با اتکا به تجربه، تحلیل و درک واقعیتهای میدانی، نقشآفرینی مؤثر داشت. او نه سیاستمداری مقطعی، بلکه بخشی از حافظه نهادی و تداوم مدیریتی کشور بود.
شهادت او در شرایطی که کشور با چالشهای چندلایه داخلی و خارجی مواجه است، اهمیتی فراتر از یک ضایعه شخصی دارد و ضرورت بازخوانی نقش مدیران راهبردی در حفظ ثبات و جهتگیری کلان کشور را بیش از پیش برجسته میکند.
اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده محترم ایشان، همکاران و ملت ایران، از خداوند متعال برای آن شهید علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.