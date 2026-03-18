دستگیری سه عنصر موسوم به گارد جاویدان در قم

روابط عمومی سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) قم یا صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با اقدامات فنی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه قم، سه نفر از فعالین سلطنت طلب در این استان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: این افراد که از اعضای گارد جاویدان بودند و قصد انجام اقدامات ضدامنیتی در شب‌های پیش رو را داشتند، با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) قبل از هرگونه اقدام زیر ضربه قرار گرفتند.

روابط عمومی سپاه قم همچنین اعلام کرد: این افراد در اغتشاشات دی ماه اخیر نیز حضور فعال داشته و تحت رصد اطلاعاتی قرار داشتند.

سازمان اطلاعات سپاه پیش از این در پیامی به افراد فریب خورده هشدار داده بود تا با معرفی خود مورد رافت اسلامی قرار گیرند، در غیر این صورت به عنوان ستون پنجم دشمن با آنها برخورد خواهد شد.

 

