پیام تسلیت وزیر دادگستری در پی شهادت وزیر اطلاعات

پیام تسلیت وزیر دادگستری در پی شهادت وزیر اطلاعات
وزیر دادگستری در پی شهادت وزیر اطلاعات پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در پی شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، پیام تسلیتی به این شرح صادر کرد:

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت جانسوز همکار گرانقدر و مجاهد فی سبیل‌الله، حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت‌های سیزدهم و چهاردهم را تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

آن شهید جلیل‌القدر، وزنه‌ای سترگ و شخصیتی ارزشمند در عرصه پرخطر امنیت ملی بود که با تلاشی خستگی‌ناپذیر و ظرافتی شگرف در نظام اطلاعاتی کشور، همه همت و تلاش خود را صرف حفظ امنیت کشور و مردم و مقابله با دسیسه‌های خبیثانه و جنگ ترکیبی دشمنان نمود.

هرچند فقدان این شخصیت گرامی و مخلص، ضایعه‌ای غمبار برای وزارت اطلاعات و سربازان خدوم و عزیز امام زمان ارواحنا له الفداه می‌باشد، اما شکی نداریم تقاص این خون‌های به ناحق ریخته شده، در جبهه‌های نبرد و توسط شاگردان و همکاران آن شهید سعید گرفته خواهد شد و نابودی اسراییل و هیمنه استکبار را به ارمغان خواهد آورد.

اینجانب، شهادت همکار و همسنگر بزرگوارم، شهید سید اسماعیل خطیب را به پیشگاه امام عصر ارواحنا له الفداه، مقام معظم رهبری، هیات دولت، بیت مکرم ایشان، جامعه اطلاعاتی کشور و ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای روح بزرگش علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسالت دارم.

امین حسین رحیمی 

وزیر دادگستری 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
