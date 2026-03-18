تنگسیری:
بانک اهداف ایران به روز شد؛ از تاسیسات نفتی مرتبط با آمریکا فاصله بگیرید
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه «با به روز شدن بانک اهداف، تاسیسات نفتی مرتبط با آمریکا هم، همردیف پایگاههای آمریکایی بوده و با قدرت زیر آتش خواهد رفت»، عنوان کرد: به شهروندان و کارگران اخطار میدهیم از این تأسیسات فاصله بگیرند.
به گزارش ایلنا، دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«ملت قهرمان حضور شما در خیابان برگ برنده ما شد و زین پس باعث معادلات جدیدی در منطقه خواهد شد با به روز شدن بانک اهداف، تاسیسات نفتی مرتبط با آمریکا هم، همردیف پایگاههای آمریکایی بوده و قدرت زیر آتش خواهد رفت. به شهروندان و کارگران اخطار میدهیم از این تأسیسات فاصله بگیرند.»