تسلیت قالیباف در پی شهادت خطیب

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بار دیگر خباثت و پلیدی دشمنان ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

این شهید بزرگوار علاوه بر سوابق امنیتی و اطلاعاتی، عالمی متعهد و خطیبی ارجمند بود و عمل به اخلاق را در عالی‌ترین سطوح امنیتی کشور به کار بست و پس از سال‌ها مجاهدت در مسیر صیانت از انقلاب و امنیت ایران عزیز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مردم عزیز ایران به خوبی می‌داند که ترور، راه را بر پیشرفت نمی‌بندد و ساختار در این شجره طیبه قائم به افراد نیست، کما اینکه خون شهید راهگشای مسیر انقلاب است و همین شهدا هستند که انقلاب اسلامی را از بن‌بست‌های ترسیم شده توسط دشمن صهیونیست و آمریکای مستکبر رها می‌کند. بدون شک شهدا ضامن پیروزی ما در این نبرد سرنوشت‌ساز خواهند بود.

اینجانب شهادت مظلومانه این عالم وارسته را خدمت خانواده محترم، پرسنل خدوم وزارت اطلاعات و ملت شهیدپرور و سرافراز ایران عزیز تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال علو درجات برای آن شهید والامقام مسئلت می‌نمایم.»