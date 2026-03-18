تسلیت قالیباف در پی شهادت خطیب
رئیس مجلس شورای اسلامی با تسلیت شهادت خطیب وزیر اطلاعات گفت: خون شهید راهگشای مسیر انقلاب است و شهدا انقلاب اسلامی را از بنبستهای ترسیم شده توسط دشمن صهیونیست و آمریکای مستکبر رها میکنند.
به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«بسماللهالرحمنالرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
شهادت حجتالاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بار دیگر خباثت و پلیدی دشمنان ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.
این شهید بزرگوار علاوه بر سوابق امنیتی و اطلاعاتی، عالمی متعهد و خطیبی ارجمند بود و عمل به اخلاق را در عالیترین سطوح امنیتی کشور به کار بست و پس از سالها مجاهدت در مسیر صیانت از انقلاب و امنیت ایران عزیز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
مردم عزیز ایران به خوبی میداند که ترور، راه را بر پیشرفت نمیبندد و ساختار در این شجره طیبه قائم به افراد نیست، کما اینکه خون شهید راهگشای مسیر انقلاب است و همین شهدا هستند که انقلاب اسلامی را از بنبستهای ترسیم شده توسط دشمن صهیونیست و آمریکای مستکبر رها میکند. بدون شک شهدا ضامن پیروزی ما در این نبرد سرنوشتساز خواهند بود.
اینجانب شهادت مظلومانه این عالم وارسته را خدمت خانواده محترم، پرسنل خدوم وزارت اطلاعات و ملت شهیدپرور و سرافراز ایران عزیز تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال علو درجات برای آن شهید والامقام مسئلت مینمایم.»