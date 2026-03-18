منتظری:
حراست از اماکن قضایی، به مثابه اقدامی جهادی است
رئیس دیوان عالی کشور حراست از اماکن قضایی را موجب ارتقای احساس امنیت در مردم دانست و گفت: تداوم نظم، امنیت و آرامش در محیطهای قضایی مرهون تلاشهای جهادگون نیروهای خدوم حفاظت و اطلاعات و حراست است.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری امروز - ۲۷ اسفند ماه - در جمع پرسنل خدوم مرکز حفاظت و اطلاعات واحدهای قضایی ملی، یگان انتظامی مستقر در ساختمان کاخ دادگستری و بسیجیان مرکز مقاومت قوه قضائیه حضور یافت و ضمن دیدار چهره به چهره با آنها، از خدمات ایشان در حراست از اماکن قضایی تقدیر کرد.
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه حراست از اماکن قضایی در این برهه حساس و تاریخی کشور، جهادی بزرگ به شمار میرود، خطاب به کارکنان حفاظت و حراست مستقر در ساختمان کاخ دادگستری و بسیجیان حاضر در این بازدید، تأکید کرد: شما عزیزان در اجرای حق و عدالت سهیم هستید و قدردانی از شما نیروهای خدوم، به مثابه پاسداشت امنیت اجتماعی و آرامش عمومی در جامعه است.
