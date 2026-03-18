عباسی در یادداشتی مطرح کرد:
نظام ما نظام ارزشهاست، نه نظام اشخاص
به گزارش ایلنا، علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «نظام ما نظام ارزشهاست؛ نظام اشخاص نیست»، ضمن محکومیت ترور و حذف نخبگان توسط صهیونیسم جهانی، بر عزم ملت ایران برای مقاومت و ادامه راه شهدا در جهت نابودی رژیم صهیونیستی و اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه تأکید کرد.
متن یادداشت به شرح زیر است؛
ترور و حذف نخبگان توسط صهیونیسم جهانی، برگرفته از آموزههای افراطی و نگرش استعلایی این جریان است. اما جبهه حق با هر شهادت، بیدارتر و مصممتر میشود و ملت ایران با مقاومت و تبعیت از خلف صالح امام شهید، راه نابودی رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکا از منطقه را ادامه خواهد داد.
ترور و نخبهکشی یکی از شاخصههای یهودِ صهیونیسم است؛ رفتاری که از آموزهها و نگرش استعلایی این پادگان ترور سرچشمه میگیرد. حذف نخبگانی که آشکارا مخالفت خود را با این جریان اعلام کردهاند، در اولویت آنان قرار دارد؛ بهویژه اگر چنین افرادی، محبوبیت مردمی و توان سازماندهی جریانهای مقاومت را داشته باشند و منافع اقتصادی این قوم منحوس را تهدید کنند.
در سالهای اخیر، ترورهای سازمانیافته نشان دادهاند که قربانیان از میان کسانی انتخاب شدهاند که یکی یا چند مورد از این ویژگیها را دارا بودند. در رأس فهرست آنان، قائد شهید (قدس الله نفسه الزّکیه) قرار داشت؛ شخصیتی که همهی این شاخصهها را در خود داشت و محور مقاومت را برای نابودی این غدهی سرطانی بنیاد گذاشت.
استعلاطلبی و قساوت قلبِ صهیونیسم و آمریکای جنایتکار، آنان را به سمت ترور چهرههای شاخص جبهه حق سوق داده است. اما باید بدانند که نظام ما، نظام اشخاص نیست بلکه نظام ارزشهاست و جبهه حق با این شهادتها بیدارتر، قویتر و منسجمتر میشود و در مسیر تحقق آرمانهای خود، که قصاص تکتک شهدا تنها جزئی از آن است ولی هدف اصلی، اخراج آمریکا از منطقه و حذف غده سرطانی صهیونیسم است مصممتر گام برمیدارد.
ملت عزیز و امت امام شهید! حضور و پایداری شما در صحنه، توطئههای آشوب داخلی را خنثی میکند و نیروی دفاعی کشور را نیرومندتر میسازد، استقامت کنید و تابآوری خود را افزایش دهید؛ زیرا تا رسیدن به قلهی آرمانهای الهی، فاصلهای نیست.
خودشگفتی، راحتطلبی و توقف در مسیر مبارزه برای همه ما ممنوع است. با اطاعت از خلف صالح امام شهید، حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای، راه مقاومت را ادامه خواهیم داد تا رژیم غاصب و کودککش صهیونیستی نابود، آمریکا با سرافکندگی از منطقه اخراج، حکام دست نشانده منطقه تنبیه و ایران اسلامی به اعتلای همیشگی و بازدارندگی پایدار دست یابد.
در پایان، برای همهی شهدایی که در راه اعتلای ایران اسلامی و آرمانهای امامین انقلاب به فوز عظیم شهادت نائل آمدند، از درگاه خداوند متعال علو درجات مسئلت دارم؛ بهویژه برای سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای(ره)، فرماندهان شهید نیروهای مسلح، و شهدای اخیر از جمله دکتر علی لاریجانی، سردار سلیمانی، و شهدای ناو دنا. همچنین برای خانوادهها و بازماندگان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.