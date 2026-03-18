با صدور پیامی؛
نمایندگان ادوار مجلس شهادت سیاستمدار متفکر و متعهد؛ علی لاریجانی را تسلیت گفتند
مرکز امور نمایندگان مجلس از طرف نمایندگان ادوار با صدور پیامی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت و در این پیام تاکید شد: شهید لاریجانی بهعنوان سیاستمداری واقعگرا و مسلط به فلسفه و دیپلماسی، پس از عمری مجاهدت در راه اعتلای ایران اسلامی و پیگیری منافع ملی، سرانجام به آرزوی دیرینهی خود رسید و دعوت حق را لبیک گفت
به گزارش ایلنا،مرکز امور نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرف نمایندگان ادوار مجلس، با صدور پیامی، ضمن محکومیت اقدام تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، شهادت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت شریف ایران و خانواده آن شهید عزیز، تبریک و تسلیت گفتند.
متن پیام نمایندگان ادوار مجلس به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
ولاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
عروج ملکوتی و شهادت برادر عزیزمان، دانشمندی متفکر، متعهد، مجاهد فیسبیلالله، مرد عرصه فرهنگ، رسانه، مدیریت و سیاست، رئیس شجاع ۳ دوره مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، شهید دکتر علی لاریجانی را به محضر صاحب عصر (عج) و رهبر معظم انقلاب تسلیت عرض مینماییم.
ایشان سیاستمداری جهانی و نماد عقلانیت و واقعگرایی در سیاست ایران بودند و بهعنوان یکی از استراتژیکترین چهرههای سیاسی جمهوری اسلامی در دهههای اخیر سیاستمداری واقعگرا و مسلط به سیاست و دیپلماسی بود شخصیت ایشان در جهان با احترام و دقت تحلیل میشد. ایشان پس از عمری مجاهدت در راه اعتلای ایران و انقلاب اسلامی و تلاش برای پیگیری منافع ملی و با شناخت قواعد بینالملل، سرانجام به آرزوی دیرینهی خود رسید و دعوت حق را لبیک گفت.
شهید دکتر لاریجانی در حالی مقام عالی شهادت را درک کردند و به درجه عالی شهادت ناءل شدند که شهادتشان، به جهانیان ثابت میکند، منش و تفکر شهادت با ترور متوقف نمیشود و تا نابودی استکبار جهانی و حفظ میهن اسلامی ایران عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی ادامه دارد. بهیقین رشادتهای این سربازِ متفکر، عاقل و هوشمند انقلاب همواره در خاطره ما خواهد ماند. ما نمایندگان ادوار مجلس شهادت «سیاستمدار مظلوم و مقتدر» ایران اسلامی، شهید دکتر علی لاریجانی و فرزند برومند ایشان دکتر مرتضی لاریجانی را به رهبر معظم انقلاب، همسر فداکارشان، فرزندان ایشان و خاندان معزز لاریجانی تسلیت عرض نموده و عهد میبندم راه ایشان را ادامه داده و پیرو اندیشه عزیزان سفر کرده جنگ تحمیلی امریکایی-صهیونی باشم.
اینجانبان، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت میکنم.