به گزارش ایلنا، علی مطهری در حاشیه مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان لاریجانی، سرلشکر سلیمانی و شهدای ناوشکن دنا، با بیان این مطلب، اظهار کرد: دشمنان خبیث ۷۷ سال است که ترور می‌کنند.

وی با بیان اینکه امروز در دو راهی هستیم یا باید تسلیم شویم یا باید مقاومت کنیم، گفت: اگر بخواهیم تسلیم شویم باید زیر بار آمریکا و اسرائیل برویم اما اگر مقاومت کنیم ان شاءالله دشمنان را پشیمان خواهیم کرد.

مطهری ادامه داد: مردم ما همچنان محکم ایستاده اند و خدای ناکرده اگر ضعفی از خودمان نشان بدهیم برده آمریکا و اسرائیل خواهیم شد ولی مردم ما تا آخر ایستادند. عزتمندانه از این جنگ خارج خواهیم شد و کشور را بهتر از گذشته خواهیم ساخت.

