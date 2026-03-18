شورای نگهبان:
خون پاک شهدا چراغ راه آزادگان جهان است
شورای نگهبان تاکید کرد: بیگمان خون پاک شهید لاریجانی و شهید سلیمانی چراغ راه آزادگان جهان و مشعل فروزان مقاومت در برابر استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی خواهد بود.
به گزارش ایلنا، شورای نگهبان با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت یاد شهیدان لاریجانی، سلیمانی و قهرمانان ناو دنا تاکید کرد که شهادت دو مجاهد خستگیناپذیر و پرچمداران عرصه امنیت و مقاومت، شهید والامقام دکتر علی لاریجانی و سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس پرتلاش سازمان بسیج مستضعفین، بار دیگر اوج ددمنشی و رذالت دشمن سفاک صهیونیستی را به جهان اثبات کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
"مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا"
حضور و شعور ستودنی مردم ایران برای حضور در صحنههای حساس کنونی بیشک دشمن را لحظه به لحظه ناامیدتر و بیچارهتر خواهد کرد.
آنچه مسلم است شهادت دو مجاهد خستگیناپذیر و پرچمداران عرصه امنیت و مقاومت، شهید والامقام دکتر علی لاریجانی و سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس پرتلاش سازمان بسیج مستضعفین، بار دیگر اوج ددمنشی و رذالت دشمن سفاک صهیونیستی را به جهان اثبات کرد.
دکتر لاریجانی عمر پربرکت خویش را در راه اعتلا و سربلندی این مرز و بوم سپری کرد و پس از سالها تلاش در عرصههای مختلف فرهنگی، سیاسی و امنیتی، سرانجام با افتخار به کاروان شهدای والامقام انقلاب و همرزمان شهیدش پیوست و امروز عند ربهم یرزقون است.
همچنین سردار غلامرضا سلیمانی نیز مجاهدی بود که از ابتدای دوران دفاع مقدس جان خویش را در طبق اخلاص گذاشته و دربرهههای مختلف برای عظمت این سرزمین فداکاری کرد.
این شهادتها اگرچه دل مردم عزیزمان را اندوهگین کرده و خسرانی برای انقلاب اسلامی است، اما بیشک باعث اعتلای درخت تنومند ایران اسلامی خواهد شد و دشمن زبون را به سقوط نهایی به دره فلاکت نزدیکتر خواهد کرد.
بیگمان خون پاک این عزیزان، چراغ راه آزادگان جهان و مشعل فروزان مقاومت در برابر استکبار جهانی و رژیم غاصب و کودککش صهیونیستی خواهد بود.
شورای نگهبان این ضایعه غم انگیز را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، رهبر فرزانه انقلاب (مدظلهالعالی)، خانوادههای معظم شهدا، همسنگران و همرزمانشان در سپاه پاسداران، بسیج و شورای عالی امنیت ملی، و نیز به ملت صبور و شهیدپرور ایران اسلامی تسلیت عرض مینماید.راهشان پررهرو و یادشان جاودان باد.»