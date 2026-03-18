شورای نگهبان:

خون پاک شهدا چراغ راه آزادگان جهان است

شورای نگهبان تاکید کرد: بی‌گمان خون پاک شهید لاریجانی و شهید سلیمانی چراغ راه آزادگان جهان و مشعل فروزان مقاومت در برابر استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی خواهد بود.

به گزارش ایلنا، شورای نگهبان با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت یاد شهیدان لاریجانی، سلیمانی و قهرمانان ناو دنا تاکید کرد که شهادت دو مجاهد خستگی‌ناپذیر و پرچمداران عرصه امنیت و مقاومت، شهید والامقام دکتر علی لاریجانی و سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس پرتلاش سازمان بسیج مستضعفین، بار دیگر اوج ددمنشی و رذالت دشمن سفاک صهیونیستی را به جهان اثبات کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

"مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا"

حضور و شعور ستودنی مردم ایران برای حضور در صحنه‌های حساس کنونی بی‌شک دشمن را لحظه به لحظه ناامیدتر و بیچاره‌تر خواهد کرد.

آنچه مسلم است شهادت دو مجاهد خستگی‌ناپذیر و پرچمداران عرصه امنیت و مقاومت، شهید والامقام دکتر علی لاریجانی و سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس پرتلاش سازمان بسیج مستضعفین، بار دیگر اوج ددمنشی و رذالت دشمن سفاک صهیونیستی را به جهان اثبات کرد.


دکتر لاریجانی عمر پربرکت خویش را در راه اعتلا و سربلندی این مرز و بوم سپری کرد و پس از سال‌ها تلاش در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و امنیتی، سرانجام با افتخار به کاروان شهدای والامقام انقلاب و همرزمان شهیدش پیوست و امروز عند ربهم یرزقون است.


همچنین سردار غلامرضا سلیمانی نیز مجاهدی بود که از ابتدای دوران دفاع مقدس جان خویش را در طبق اخلاص گذاشته و دربرهه‌های مختلف برای عظمت این سرزمین فداکاری کرد.


این شهادت‌ها اگرچه دل مردم عزیزمان را اندوهگین کرده و خسرانی برای انقلاب اسلامی است، اما بی‌شک باعث اعتلای درخت تنومند ایران اسلامی خواهد شد و دشمن زبون را به سقوط نهایی به دره فلاکت نزدیک‌تر خواهد کرد.


بی‌گمان خون پاک این عزیزان، چراغ راه آزادگان جهان و مشعل فروزان مقاومت در برابر استکبار جهانی و رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی خواهد بود.


شورای نگهبان این ضایعه غم انگیز را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر فرزانه انقلاب (مدظله‌العالی)، خانواده‌های معظم شهدا، همسنگران و همرزمانشان در سپاه پاسداران، بسیج و شورای عالی امنیت ملی، و نیز به ملت صبور و شهیدپرور ایران اسلامی تسلیت عرض می‌نماید.راهشان پررهرو و یادشان جاودان باد.»

