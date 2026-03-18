در پیامی؛
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهادت علی لاریجانی را تسلیت گفت
حجتالاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی شهادت دکتر علی لاریجانی،دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا،متن پیام به شرح زیر است:
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا (احزاب آیه 23)
شهادت دانشمند فرزانه ، سیاستمدارهوشمند و حکیم و اندیشمند مجاهد و شجاع دکتر علی لاریجانی، سند افتخار و برگ زرین دیگری از برکات نهضت شهیدپرور امام خمینی کبیر قدس الله نفسه الزکیه و حرکت شهیدپرور امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه است که به جهانیان ثابت می کند خط سرخ شهادت با ترور متوقف نمی شود و با رفتن یک خدمتگزار، حرکت حماسی ملت متوقف نخواهد شد.
خدمات مدیریتی، علمی، فرهنگی، سیاسی، مجاهدتها و رشادتهای این سرباز مخلص رهبر شهید انقلاب و خادم ملت بزرگ ایران همواره در خاطره جمعی ایرانیان خواهد ماند و تاریخ، صبوری و ولایتمداری و وفاداری او را ثبت خواهد کرد.
بدون شک همانگونه که صالحی بعد صالح پرچم را در دست میگیرد جای خالی این مدیر توانا با سربازی رشید و شجاع پر خواهد شد و توطئه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به خودشان باز خواهد گشت.
لاریجانی عزیز مردانه پای انقلاب ایستاد و ناسزاها از میدان بیرونش نکرد؛ حزم و عزم و جزم و رزم، عقلانیت و حماسه را با هم آمیخت و رجزهای جهانیاش را با خونش امضا کرد.
شهید لاریجانی عزیز مزد رفتار درست و ولایتمدارانه خودش رو گرفت و هرچند با این همه خدمت و زحمت در سالیان طولانی، بارها جفا دید اما ذیل ولایت حضرت امام سید علی خامنهای، با تمام توان ادامه مسیر داد و در حساس ترین و سخت ترین دوره نظام با همه وجود به صحنه آمد و جان خود و فرزندش را عاشقانه تقدیم اسلام کرد.
این فیض شهادت نتیجه آن ولایتمداری و اعتقاد عمیق به ولایت و ملت است .نام او به پاکی و نیکی در تاریخ سیاست و علم و فرهنگ و مدیریت این کشور ثبت شد.
شهادت این بزرگ مرد را به پیشگاه بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، رهبر معظم انقلاب اسلامی، خاندان با افتخار معزز و مکرم لاریجانی و مردم غیور و ولایتمدار ایران تسلیت عرض میکنم.
محمد حسین موسی پور
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی