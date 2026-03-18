به گزارش ایلنا، پیام سرلشکر سید یحیی صفوی در پی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

️شهادت هنری است که مردان خدا را که بر عهد خود صادق و پایدارند از دیگران جدا می‌کند،

️شهادت برادر فاضل، عزیز و گرانقدرم جناب آقای دکتر علی لاریجانی دبیر معزز شورای‌عالی امنیت ملی در سحرگاه ماه مبارک رمضان به همراه فرزند مومنش مرتضی لاریجانی، معاون و جمعی از محافظان غیور موجب تأثر و تأسف عمیق شد.

️چهره ممتاز و ارزشمند شهید دکتر علی لاریجانی که با صلابت، پختگی، نبوغ سیاسی و تفکر و اندیشه جهادی عمر با برکتش را در طول دوران جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون در تمامی در سنگرها و مراتب مسولیتی با موفقیت گذراند، منشأ خدمات و ثمرات گسترده و متنوعی برای کشور و انقلاب بود.

️این شهید عزیز با اخلاق محمدی خود با تمامی گروه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعامل بسیار خوب و مناسبی داشت. او در طی دوران فعالیت‌هایش در برابر برخی نامهربانی‌ها صبور بود و هیچوقت از خط ولایت و دفاع از انقلاب کشور فاصله نگرفت.

️او با تیزبینی و دوراندیشی خود در حوزه دیپلماسی سیاسی، دفاعی و امنیتی با قدرت‌های بزرگ و کشور های منطقه عملکرد موفقیت‌آمیز و موثری داشت.

️شهادت گوارای وجود نازنینش که حق مجاهدتش در این سال‌ها کمتر از این فوز عظیم نبود.

️بی‌تردید خطّ ایستادگی و مقاومت همچنان در غیاب این برادر عزیز و دیگر شهیدان تداوم خواهد یافت. و پایمردی مردم بصیر و غیور ایران همراه با خون شهدای عزیز ما متضمن پیروزی قطعی ملت بزرگ ایران خواهد بود.

️اینجانب این شهادت را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌‌الاعظم، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، خانواده معزز ایشان، همکاران، دولت و ملت بزرگ ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

️و از درگاه خداوند رحمان برای این شهید عزیز و همراهان گرانقدر و شهیدشان رحمت واسعه الهی و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، امام شهیدان انقلاب و همرزمان شهیدش و برای خاندان معزز و سایر بازماندگان، یادگاران و علاقمندان آن عزیز صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی

