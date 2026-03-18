حضور وزیر صمت در مراسم تشییع پیکر شهیدان لاریجانی، سلیمانی و دریادلان ناوشکن دنا
وزیر صمت در مراسم تشییع پیکر شهیدان لاریجانی، سلیمانی و دریادلان ناوشکن دنا حضور یافت.
به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه حضور در مراسم تشییع شهدا گفت: قطع به یقین به جای این دریادلان، سرداران، دانشمندان و فیلسوفانی که به شهادت می رسند به سرعت جایگزین هایی پیدا می شود که پرچم آنان را بر دست می گیرند.
وی ادامه داد: راه شهدا به دستان مردان و زنان دریا دل ادامه خواهد داشت و کسانی این پرچم را برمیدارند به همان صلابت و سلامت ایستادگی می کنند.