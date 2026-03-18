انتقام خون پاک شهدای دنا گرفته خواهد شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در مراسم تشییع شهید لاریجانی، شهدای امنیت و ناوشکن دنا گفت: شهدای ما چه در دنا چه در شهرها یا موقع دفاع و پشت لانچرها همه گام‌های بلندی برای رسیدن به پیروزی برداشتند.

وی افزود: می‌دانید ناو دنا برای جنگ مسلح نبود، برای برنامه تشریفاتی به هند دعوت شده بود و مایه تعجب بود هند به این عمل اعتراضی نکرد چون میزبان بود باید برخورد جدی‌تری نسبت به این مساله داشت؛ سکوت در برابر این جنایت درست نیست.

این فعال سیاسی گفت:‌ هند جایگاه خاصی با اسرائیل و آمریکا دارد اما آنها ناوی را بدون سلاح در دریا دور از خانه و غریبانه گیر آوردند و به آن با آخرین سلاح‌ها حمله کردند اما اینکه فکر کنند به موفقیتی رسیدند خواب و خیالی بیش نیست و دوستان این عزیزان انتقام خون پاک شهدای عزیز را خواهد گرفت.

