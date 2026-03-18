در موج ۶۲، مراکزی در عکا، حیفا، تلاویو، بئر السبع، پس از فروپاشی سامانه های پدافندی فوق پیشرفته رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار بدون روشن شدن آژیرهای اخطار با موشک‌های قدرتمند منهدم شدند.

کلیه پایگاه‌های آمریکایی در منطقه برای سومین بار متوالی در علی السالم، ویکتوریا، الخَرج، العُدید، العُدَیری، الظَفره، الازرق، ناوگان پنجم دریایی و عریفجان با موشک‌های قدرتمند و چند کلاهکه و پهپادهای دقیق انهدامی شخم زده شدند.

حضور پرشکوه و حیرت انگیز ملت ایران در عرصه‌های اجتماعی و عمومی به ویژه در شب چهارشنبه پایانی سال دشمنان را عصبانی، مستاصل و دیوانه ساخته است و دشمن در یک مثلث اسنجام ملی ایرانیان، قدرت عظیم موشکی و پهپادی و حمایت افکار عمومی جهان از ایرانیان زندانی و اسیر شده است.

ترور کور تعدادی از بسیجیان خللی بر دریای عظیم و میلیونی بسیجیان وارد نمی‌کند و اراده‌ها بر ادامه مسیر جنگ تا پیروزی و تسلیم دشمن بیشتر می‌سازد