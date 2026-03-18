جزئیات موج ۶۲؛ هدفگیری پایگاههای آمریکا با موشکهای قدر چند کلاهکه، خیبرشکن، عماد و حاج قاسم
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای موج شصت و دوم عملیات وعده صادق ۴ خبر داد و تاکید کرد: کلیه پایگاههای آمریکایی در منطقه برای سومین بار متوالی در علی السالم، ویکتوریا، الخَرج، العُدید، العُدَیری، الظَفره، الازرق، ناوگان پنجم دریایی و عریفجان با موشکهای قدرتمند و چند کلاهکه و پهپادهای دقیق انهدامی شخم زده شدند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: سلسله عملیاتهای قدرتمند نیروهای مسلح درچند ساعت اخیر با موج ۶۲ عملیات وعدهصادق۴ با رمز مبارک یا علی بن موسی الرضا علیه السلام و با تقدیم به شهدایی که بر دستان ملت قدرشناس ایران در حال تشییع میباشند، با هدفگیری کلیه پایگاههای آمریکا در منطقه و نقاط تجمع نظامیان و مراکز پشتیبانی رزم صهیونیست ها با موشکهای قدر چند کلاهکه، خیبرشکن، عماد و حاج قاسم تکمیل شد.
در موج ۶۲، مراکزی در عکا، حیفا، تلاویو، بئر السبع، پس از فروپاشی سامانه های پدافندی فوق پیشرفته رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار بدون روشن شدن آژیرهای اخطار با موشکهای قدرتمند منهدم شدند.
حضور پرشکوه و حیرت انگیز ملت ایران در عرصههای اجتماعی و عمومی به ویژه در شب چهارشنبه پایانی سال دشمنان را عصبانی، مستاصل و دیوانه ساخته است و دشمن در یک مثلث اسنجام ملی ایرانیان، قدرت عظیم موشکی و پهپادی و حمایت افکار عمومی جهان از ایرانیان زندانی و اسیر شده است.
ترور کور تعدادی از بسیجیان خللی بر دریای عظیم و میلیونی بسیجیان وارد نمیکند و ارادهها بر ادامه مسیر جنگ تا پیروزی و تسلیم دشمن بیشتر میسازد