اطلاعیه شماره ۳۳ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛

هجوم پهپادی به محل استقرار سوخت‌رسان‌های دشمن

​محل استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان راهبردی ارتش صهیونی، از صبح امروز، آماج حملات پهپادی ارتش قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش در اطلاعیه شماره ۳۳ اعلام کرد: از بامداد امروز و در انتقام خون پاک دلاورمردان ناوشکن دنا، شهید دکتر علی لاریجانی و سردار سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی، باموجی از حملات پهپادی، محل استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان راهبردی ارتش رژیم صهیونی در فرودگاه بن گوریون را مورد هدف قرار داد. 

ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اطلاعیه ضمن قدردانی از حضور گسترده و با صلابت مردم در مراسم وداع با شهیدان ناوشکن دنا، این حضور و همبستگی را رکن تعیین کننده تقویت روحیه رزم نیروهای مسلح عنوان و تاکید کرد: حملات انتقامی علیه دشمن آمریکایی صهیونی با تمام توان ادامه خواهد داشت. 

جنگنده‌های نیروی هوایی رژیم صهیونی و تانکرهای سوخت‌رسان در فرودگاه بن گوریون مستقر بوده و نقش اساسی درتجاوز مستقیم و پشتیبانی حملات هوایی علیه کشورمان و محور مقاومت ایفا می‌کند.

