وی افزود: مردم می‌توانند با مراجعه به درگاه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به نشانی my.kdke.ir و انتخاب گزینه «خدمات غیرحضوری»، تمامی اظهارنامه‌ها و لوایح خود را در سامانه ثبت کنند تا توسط دفاتر اقدامات لازم صورت پذیرد.مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با تأکید بر گسترش این خدمات در آینده نزدیک تصریح کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای ثبت اظهارنامه‌ها و لوایح فراهم شده و به‌زودی امکان ثبت تمامی دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها نیز به این سامانه افزوده خواهد شد.

سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر جلوگیری از تجمع و ازدحام در دفاتر خدمات قضایی، باعث افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات به شهروندان شده و به مردم کمک می‌کند تا در کمترین زمان ممکن امور حقوقی خود را پیگیری کنند.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.