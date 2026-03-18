سردار کرمی:

مجاهدت‌های مستمر شهید لاریجانی خدمتی مؤمنانه به اسلام، انقلاب، کشور و ملت ایران است

مجاهدت‌های مستمر شهید لاریجانی خدمتی مؤمنانه به اسلام، انقلاب، کشور و ملت ایران است
فرمانده نیروی زمینی سپاه در پیامی در پی به شهادت رسیدن علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملّی عنوان کرد: تلاش‌ها و مجاهدت‌های مستمر شهید لاریجانی، نمونه‌ای از نقش آفرینی‌های تعیین کننده و خدمتی مؤمنانه از آن شهید سعید به اسلام، انقلاب، کشور و ملت بزرگ، مقاوم و سرافراز ایران عزیز است.

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام سرتیپ پاسدار محمّد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه به شرح زیر است:

 

«بسم الله الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا  تبدیلا
                                                                                                                  (آیه ۲۳ سوره مبارکه  احزاب

شهادت پر افتخار و مظلومانه دکتر علی لاریجانی، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی، پیشکسوت و همرزم دوران دفاع مقدس و سرباز مخلص حضرت امام (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی و مرد میدان های پرفراز و نشیب دفاع از انقلاب و حفاظت و حراست از استقلال، اقتدار و کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در اقدام ددمنشانه و تروریستی دشمن جنایتکار آمریکایی- صهیونیستی را به محضر مبارک مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ملت مقاوم و رشید ایران و خانواده معظم آن شهید والا مقام تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

 

تلاش‌ها و مجاهدت‌های بی وفقه و مستمر شهید دکتر علی لاریجانی به عنوان سیاست مداری برجسته و انقلابی و مدیری اندیشمند و خدمتگزاری مؤمن و پرورش یافته در محضر قرآن کریم و روحانیت معظم و  مکتب انسان ساز امامین انقلاب(ره) در طول بیش از چهار دهه از عمر شریف و با برکتش در مسئولیت‌های عالی و راهبردی گوناگون نظام، همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ریاست مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی، هر یک به نوبه خویش نمونه‌ای از نقش آفرینی‌های تعیین کننده و خدمتی مؤمنانه از آن شهید سعید به اسلام، انقلاب، کشور و ملت بزرگ، مقاوم و سرافراز ایران عزیز می‌باشد.

نیروی زمینی سپاه با عزمی راسخ و اراده ای محکم و پولادین با تمام توان، تحت فرمان مقام معظّم رهبری (مدظلّه العالی) و فرمانده معظّم کل قوا، تا چشاندن طعم تلخ شکست سنگین و تمام کننده و به زانو درآمدن فرعون زمان و مستکبرین جنایتکار متجاوز و کودک کش آمریکایی – صهیونی، منتقم خون مطهر و بر زمین ریخته شده قائد شهید و خون های پاک دیگر شهیدان مظلوم خواهد بود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی و آرزوی صبر و اجر برای خاندان معظم لاریجانی، علو درجات و رحمت واسعه الهی برای شهیدان دکتر علی لاریجانی و فرزند برومند ایشان و همچنین نصرت الهی و پیروزی قاطع رزمندگان مخلص، جان بر کف و دلیر جبهه حق و نیز سعادت ملت مقاوم، مقتدر، سرافراز و همیشه در صحنه ایران عزیز را از پیشگاه خداوند قادر متعال آرزومندم.»

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
