English العربیه
قالیباف:

دختران فوتبالیست ما فرزندان عزیز ایران هستند که تسلیم اغواگری دشمنان نشدند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دختران فوتبالیست ما فرزندان عزیز ایران هستند که تسلیم اغواگری دشمنان نشدند و با افتخار به خانهٔ همیشگی خود ایران بازخواهند گشت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

دختران فوتبالیست تیم ملی و‌کادر فنی فرزندان عزیز این آب و خام هستند و مردم ایران آنان را در آغوش می‌کشند.

دختران ما علیرغم تمام خباثت‌ها دشمنان این کشور آنان را از خود ناامید کردند و تسلیم اغواگری و ارعاب ایران ستیزان نشدند و با افتخار به خانه همیشگی خود ایران باز خواهند گشت.

اخبار مرتبط
