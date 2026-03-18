قالیباف:
دختران فوتبالیست ما فرزندان عزیز ایران هستند که تسلیم اغواگری دشمنان نشدند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دختران فوتبالیست ما فرزندان عزیز ایران هستند که تسلیم اغواگری دشمنان نشدند و با افتخار به خانهٔ همیشگی خود ایران بازخواهند گشت.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
دختران فوتبالیست تیم ملی وکادر فنی فرزندان عزیز این آب و خام هستند و مردم ایران آنان را در آغوش میکشند.
دختران ما علیرغم تمام خباثتها دشمنان این کشور آنان را از خود ناامید کردند و تسلیم اغواگری و ارعاب ایران ستیزان نشدند و با افتخار به خانه همیشگی خود ایران باز خواهند گشت.