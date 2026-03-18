پیام تسلیت آیت‌الله نوری همدانی:

شهید لاریجانی در مقابل بی‌مهری‌ها صبوری ورزید

آیت‌الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید درپی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام آیت‌الله حسین نوری همدانی شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

 آیت‌الله آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی «دامت برکاته»

سلام علیکم،

شهادت دانشمند محترم جناب آقای دکتر علی لاریجانی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و فرزند عزیزش را به جنابعالی و همه منسوبان و ملت شریف ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

فقدان شخصیتی ممتاز همانند این شهید عزیز برای جامعه ما خسرانی عظیم است. او دیانت و سیاست، عقل و علم و عمل را در خود جمع کرده بود، متانت در گفتار و اعتدال در رفتار و تجربه‌های موفق فراوان در مناصب متعدد دوران‌ جمهوری اسلامی از حضور در سپاه پاسداران تا وزارت ارشاد و ریاست صدا و سیما و سه دوره مدیریت مجلس شورای اسلامی تا دبیری شورای عالی امنیت ملی باعث شد تا به‌عنوان یک سیاستمدار محبوب و صادق معرفی شود و هیچ‌گاه در برابر حوادث سر تسلیم فرو نیاورد و در مقابل بی‌مهری‌ها صبوری ورزید و همه جا عمل به وظیفه شرعی را ملاک کار خود می‌دانست.

اینجانب معتقدم که او مزد این همه خدمات را از خدای خویش دریافت کرد و به‌ دست شقی‌ترین افراد به شهادت نائل آمد و إن‌شاءالله راه او با قوت و قدرت توسط جوانان عزیز ادامه‌ خواهد یافت. 

ضمن ادای احترام به همه شهدای عزیز خصوصاً رهبر شهید انقلاب اسلامی توفیق حضرتعالی که خود از شخصیت‌های برجسته و ارزشمند حوزه علمیه می‌باشید را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

۲۷ اسفند ۱۴۰۴

 

حسین نوری همدانی

