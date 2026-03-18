به گزارش ایلنا، وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای اعلام کرد:

بسمه تعالی

به استحضار ملت شریف ایران می رساند:در ادامه مبارزه بی امان سربازان گمنام امام زمان(عج) با توطئه ها و «سربازان اسراییل» در سراسر کشور، تعدادی از این وطن فروشان دستگیر و کشفیاتی ازقبیل سلاح و وسایل ارتباطی کشف شد. از آن جمله است:

۱) شناسایی و دستگیری ۱۱۱ نفر از هسته‌های مترصد وطن فروشان سلطنت طلب در ۲۶ استان کشور؛اضافه می گردد که به دنبال توطئه دشمن آمریکایی صهیونی برای ایجاد ناآرامی خیابانی در چهارشنبه آخر سال، در اقدامی پیش دستانه و قاطع، ۱۱۱ نفر از افراد موثر و کنش گر از مجموعه «سربازان صهیون» در ۲۶ استان کشور دستگیر شدند. از مزدوران بازداشت شده تعداد قابل توجهی سلاح گرم و سرد، شوکر، باتوم، اسپری رنگ( شعارنویسی)، تراکت، پرچم های جعلی، ابزار پوشش چهره و... کشف شده است.

۲) شناسایی و دستگیری ۴ جاسوس رژیم آمریکا و سرویس‌های نیابتی آن؛ با رصدهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان همدان، ۲ جاسوس رژیم متجاوز آمریکا دستگیر شدند. این افراد پیش از شروع جنگ و با پوشش یک موسسه به اصطلاح فرهنگی آمریکا در برخی از کشورهای همسایه آموزش های خاص را گذرانده و با دریافت ماهواره استارلینک، موقعیت مقرهای دپوی تجهیزات و محل استقرار نیروهای حافظ امنیت در استان همدان را به دشمن آمریکایی-صهیونی گزارش می کردند.همچنین ۲ جاسوس دیگر توسط سربازان گمنام امام زمان عج در اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی شناسایی و بازداشت شدند. این ۲ مزدور بیگانه، از طریق یکی از سرویس‌های جاسوسی اقلیم کردستان به صورت نیابتی برای دشمن آمریکایی صهیونیستی جاسوسی می کردند.

۳) کشف دو محموله سلاح جنگی مهیای استفاده برای ایجاد آشوب خیابانی در کشور؛ به دنبال رصدهای اطلاعاتی و همکاری مردم، یک محموله سلاح شامل ۲۹ قبضه کلت کمری، ۲ کلاشینکوف و ۵۸ تیغه خشاب آنها هنگام ورود به کشور از اقلیم کردستان عراق در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمانشاه قرار گرفت و ضبط گردید. همچنین محموله دیگری شامل ۸ قبضه سلاح کمری به همراه ۱۶۱ فشنگ مربوطه و یک دستگاه بی سیم، ۲۱ بطری کوکتل مولوتوف به همراه تعداد زیادی سلاح سرد، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی کشف و چند نفر در این خصوص دستگیر شدند.

۴) شناسایی و دستگیری ۲۱ نفر دیگر از مزدوران ارسال کننده اطلاعات و تصاویر به ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونیستی و مرتبطین آنها؛ در راستای تداوم شناسایی و دستگیری مزدوران ارسال کننده اطلاعات و تصاویر به ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونیستی (اینترنشنال) و مزدوران فارسی زبان خارج نشین آن، ۲۱ نفر دیگر از این «سربازان صهیون» که اقدام به ارسال تصاویر یا ارایه اطلاعات مراکز ایست و بازرسی ها، مراکز حساس، محل استقرار نیروهای نظامی و انتظامی می نمودند، با رصدهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان عج در استان‌های همدان، آذربایجان غربی، فارس و تهران دستگیر شدند.

۵) شناسایی و کشف دو محموله بزرگ استارلینگ هنگام ورود به کشور؛دو محموله بزرگ دستگاههای اینترنت ماهواره‌ای استارلینگ که به قصد تجهیز ارتباطی مزدوران داخلی دشمن آمریکایی صهیونیستی از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال انتقال به داخل کشور بود، توسط سربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان، کشف و ۳۵۰ دستگاه استارلینگ ضبط گردید.

سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات ضمن تاکید بر انجام قاطعانه وظایف محوله، همچنان از ملت شریف تقاضا دارند موارد مشکوک را به درگاههای رسمی ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیام رسان های ایتا، بله و روبیکا به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) یا شماره های ۱۱۰و ۱۱۴ گزارش فرمایید.

روابط عمومی وزارت اطلاعات

انتهای پیام/