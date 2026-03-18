به گزارش ایلنا، محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پیامی، شهادت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

*وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

(سوره آل‌عمران، آیه ۱۶۹)*

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خبر شهادت چهره فرهیخته و والامقام، خدمتگزاری صادق، یاری وفادار به انقلاب اسلامی، جناب آقای دکتر علی لاریجانی، موجب تأثر و اندوه عمیق گردید.

این سیاستمدار برجسته و ولایتمدار، در طول سالیان متمادی حضور در مسئولیت‌های خطیر کشور، با درایت، تدبیر هوشمندانه، تعهد و نگاه راهبردی، خدماتی ارزنده به ایران اسلامی ارائه کرد و تا واپسین لحظات حیات پرفروغ خود، در مسیر همگرایی، اعتلا و پیشبرد شایسته امور در سطوح کلان مدیریتی، مجدانه کوشید.

وی با برخورداری از هوش سیاسی و روحیه عمل‌گرایی در بزنگاه‌های حساس، همواره در مسیر صیانت از منافع ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برداشت و با رویکردی مسئولانه و عاقلانه، نقش‌ مؤثری در پیشرفت کشور ایفا نمود.

بی‌تردید، عشق به ایران و خدمت خالصانه به مردم، شاخصه برجسته شخصیت ایشان بود و سرانجام، در نهایت اخلاص و بی‌ادعایی، به رهبر و امام شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای(رحمت‌الله‌علیه) و قافله پرافتخار شهدای انقلاب اسلامی پیوست.

اینجانب، شهادت ایشان، فرزند برومندشان و سایر همراهان را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده معزز لاریجانی و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال، برای آن شهید والامقام، علوّ درجات و همنشینی با اولیای الهی مسئلت دارم.

